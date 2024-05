Kaaiman kiest keurig | Air Raoul

Nu de verkiezingen in sneltreinvaart naderen, beginnen steeds meer mensen interesse te tonen voor de cordoncoalitie, die wij hier al begin december naar voren hebben geschoven. Eerst als louter theoretische mogelijkheid. Nadien als na te streven alternatief. En zo stilaan als enige mogelijke uitweg uit een politieke impasse die alle vorige politieke impasses zal doen verbleken. Alleen zien veel lezers niet in hoe de migratiestandpunten van het Vlaams Belang - niemand binnen - en van de PVDA - iedereen binnen - met elkaar te verzoenen vallen. Voor U, dat in geen tijd Gwendolyn heeft vervangen als derde partner, heeft geen migratiestandpunt, dat is samen met Peter Verlinden één week na de stichting uit de partij verdwenen.

Er is wel degelijk een uitweg voor dit meningsverschil. In het verlengde van het Libië-akkoord en het Libanon-akkoord van Ursula von der Leyen, het Marokko-akkoord van Nicole de Moor, het Rwanda-akkoord van Rishi Sunak en de Kosovo-gevangenis van Theo Francken, stellen wij het Democratische Volksrepubliek Korea-akkoord voor. De Raoul sluit een overeenkomst met onze en zijn geliefde leider Kim Jong-un, die in ruil voor een paar van onze legerjeeps en buskruitvaten een opvangcentrum voor in België afgewezen asielzoekers opricht.

De gelukkigen zullen naar de adembenemende Sunan International Airport worden overgevlogen in een gecharterde Tupolev-154 van de democratische volksluchtvaartmaatschappij van Noord-Korea. En voor u daar meewarig om lacht: Air Koryo heeft de Duitsers niet nodig om de schulden toe te dekken, zoals Brussels Airlines. Het bedrijf is weliswaar door het Britse onderzoeksbureau Skytrax vier jaar op rij uitgeroepen tot de slechtste luchtvaartmaatschappij ter wereld, maar dat behoort tot de onophoudelijke valse propaganda van het Westen.

Advertentie

Air Koryo heeft de Duitsers niet nodig om de schulden toe te dekken, zoals Brussels Airlines.

Oudere lezers kennen Air Koryo nog wel onder de vroegere benaming Chosonminhang Korean Airways. Wij hebben vanmorgen voor de journalistieke volledigheid - want wie denkt dat wij zomaar wat uit onze tekstverwerker kletsen heeft het mis - op Google ingetikt: ‘Wat betekent Chosonminhang?’ De eerste site die op het scherm verscheen, was de Zelfmoordlijn! Toch is voor zover ons bekend maar een van onze Tupolevs ooit neergestort, begin jaren tachtig in Guinee, en dat was per ongeluk. Er vielen 23 doden, naar Noord-Koreaanse normen verwaarloosbaar.

Omdat Google hier toch erg ver ging in desinformatie, het leek wel De Standaard, hebben we een tweede keer dezelfde zoekterm geprobeerd, en toen pas gemerkt dat wij eerst per abuis ‘Wat betekent Chosonmi hang’ hadden getikt, met een spatie waar de ‘n’ moest staan. En die ‘hang’ moet de link naar de 1813-lijn gelegd hebben. We hebben alleszins nooit gehoord dat de vleugel of de motorkap van onze Iljoesjins of Antonovs in volle vlucht losschoten, wat bij Boeing tegenwoordig meer regel dan uitzondering is. Wij landen niet op onze neus, zoals Boeing. Onze raketten geraken ook heel wat hoger dan die van hen. En over geluidshinder van onze cargovluchten, zoals bij DHL in Zaventem, klaagt niemand. In de Democratische Volksrepubliek klagen de mensen niet snel, en zeker niet lang.