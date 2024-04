Kaaiman kiest keurig | Audi Pils

Goed nieuws voor onze politici: nu het autobouwerijsyndroom in ons land leidt tot crisissen bij Van Hool en Audi, creëert het autobrouwerijsyndroom optimisme. In dezelfde week waarin de burgemeester van Beveren veroordeeld is wegens een aanrijding met 2,3 promille alcohol in zijn bloed, is dat een opsteker.

De burgemeester van Beveren is lid van de partij van Cindy Envy, waar de losbandigheid van de voorzitster kennelijk inspirerend werkt voor haar partijgenoten. Waar is de tijd dat alleen socialistische mandatarissen zat van de straat werden geplukt. Het verschil is dat CD&V-dronkaards psalmen beginnen te zingen, waar beschonken socialisten hun ware inborst de vrije loop geven.

Van het autobrouwerijsyndroom had niemand gehoord, tot een slimme advocate er haar cliënt mee vrij kreeg in de politierechtbank van Brugge. Medisch onderzoek had uitgewezen dat de man uit zichzelf alcohol aanmaakte. Dat hebben velen van ons al geprobeerd, wat een paar keer tot zware ontploffingen in kelders en garages heeft geleid, maar bij deze mens deden de darmen het werk. Volgens Danny De Looze, maag- en darmspecialist, is dit niet ongewoon. Men kan een semantische discussie opzetten over de vraag of ‘niet ongewoon’ hetzelfde is als ‘gewoon’, maar feit is dat de politierechters de komende maanden zullen vaststellen dat de aandoening veel vaker voorkomt dan men dacht.

We zijn benieuwd naar het lot van de eerste die met het syndroom komt aandraven bij Peter D’Hondt. Die drinkt weliswaar zelf graag een glas, en heeft een uitstekende wijnkelder met een verzameling médocflessen waar elke vinoloog jaloers op is, maar een rechter zet zijn eigen voorkeuren terzijde tijdens de zitting.

Danny De Looze is een geschenk uit de hemel. Hoe is die man zo lang buiten het vizier van de media gebleven? Danny betoogt dat in onze darmen dezelfde bacteriën rondzwemmen die ook het gistingsproces bij bier en wijn opwekken, en dat wij allemaal alcohol aanmaken door het eten van brood, pasta en aardappelen. Eén bezoek aan de frituur of de Pain Quotidien en u bent straalbezopen. Nu Jan Tytgat: ‘Als je het syndroom hebt en elke dag koolhydraten eet, word je onbewust alcoholist.’ Voilà, dát zijn wetenschappers ten dienste van de bevolking, dat Marc Van Ranst er een voorbeeld aan neemt.

U komt voor de politierechter nadat u 2 promille hebt geblazen? Dan gaat het voortaan als volgt. U pleit onschuldig omdat u aan het autobrouwerijsyndroom lijdt. De griffier trekt ter plaatse een flacon bloed uit uw aderen en zet die in een centrifuge. Paul Van Tigchelt heeft al aangekondigd dat hij daar 100.000 euro voor uittrekt. Na 10.000 toertjes haakt de griffier het buisje uit de draaimolen, steekt er een papieren staafje in, en als dat niet paars kleurt, bent u nuchter. Dat is deel één van de procedure. U moet dan onder de ogen van de rechter tien sandwiches, een halve kilo bintjes en een sliert spaghetti opeten, waarna de griffier opnieuw bloed trekt. Als dan blijkt dat er 2 promille in zit, wordt u vrijgesproken.