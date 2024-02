Kaaiman kiest keurig | Aux armes

Nu experten de oorlog angstwekkend dichtbij zien komen, is een bezoekje aan de historische context nuttig. Ons land is in zijn bijna 200-jarig bestaan slechts twee keer door een buitenlandse mogendheid aangevallen. Twee keer was dat Duitsland, en niet Rusland. Integendeel, de Russen hebben ons telkens mee van de gehate Duitsers bevrijd, al was dat meer te danken aan vadertje Stalin in de Tweede dan aan Leon Trotski in de Eerste Wereldoorlog.

Als wij dus een vijand te vrezen hebben, is het Duitsland. Wie krijgt geen rillingen bij het horen van namen als Messerschmitt AG of Krupp? Naar Bertha Krupp werd een houwitser genoemd, dan beteken je iets in de oorlogsindustrie. De ‘Dikke Bertha’ dateert uit de tijd dat bodyshaming nog niet verboden was. Sommigen beweren dat dit legendarische kanon niet is opgedragen aan Bertha Krupp, die zelf trouwens helemaal niet dik was, maar aan Bertha von Suttner, een ruimer in de schnitzel zittende Oostenrijkse vredesactiviste. Ondanks die pacifistische inborst was ze goed bevriend met de staafrijke dynamietfabrikant Alfred Nobel, en zij was het die hem overtuigde een Nobelprijs voor de Vrede in het leven te roepen. Waarna ze hem zelf als een van de eersten won. Om er maar op te wijzen dat rond die Vredesprijs van in het begin een verdacht geurtje hing.

Krupp is ondertussen gefuseerd met Thyssen, en maakte vorige week barslechte bedrijfsresultaten bekend. Nieuwe bestellingen zijn hoognodig. Als de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dan plots oproept om onze bewapening op te drijven, is dat verontrustend, maar niet uit vrees voor de Rus. ‘Kanonen statt Butter’ werd de Duitsers al in de jaren 30 in hun lege magen gesplitst door Rudolf Hess, negentig jaar later is het weer van dat. En vandaag zijn we aan handen en voeten gebonden door artikel 5 van het NAVO-verdrag, waar wij niet zo gemakkelijk onderuit kunnen als Donald Trump. Als Vladimir Poetin het in zijn hoofd haalt om Estland in te lijven, of gewoon van een afstand kapot te schieten, zijn wij verplicht andermaal naar het oostfront te vertrekken. En de vorige landgenoten die dat gedaan hebben, zijn er niet voor beloond.

We adviseren de NAVO-legers om zelf de Russen aan te vallen, ze gaan compleet verrast zijn.

Nu kennen wij als gewezen Stratego-speler wel iets van krijgstactiek. Misschien niet zoveel als Marc Thys en Jan Balliauw, maar zeker meer dan Ludivine Dedonder. Vanuit die ervaring adviseren wij de NAVO-legers om zelf de Russen aan te vallen, ze gaan compleet verrast zijn. We beginnen via Finland, ze mogen daar bewijzen dat ze terecht als nieuw lid aanvaard zijn, en Rudi Vranckx is ze al gaan voorbereiden. Vooraleer de Vladimir zijn soldaten kan hergroeperen staan we voor de poorten van Sint-Petersburg. Alle Russische bivakken aan het front met Oekraïne zullen snel verlaten zijn, zodat commandant Zelensky dankzij onze FN-geweren en stenen in minder dan drie dagen op het Rode Plein staat.