Kaaiman kiest keurig | Better call Paul

Nu blijkt hij ook nog minister van de Noordzee te zijn, Paul Van Tigchelt. Dat die man niet moe wordt van zichzelf. Kunt u één reden verzinnen waarom de minister van Justitie ook minister van de Noordzee is? Maritiem recht is mogelijk, maar net zo goed is hij bevoegd voor de vangst van garnalen of zeewolven. Of zijn zeewolven net als landwolven een door Jan Zeeloos beschermde soort, dan komen we inderdaad weer bij Justitie uit.

Vissers en Kanaalzwemmer, geen nood, ook uw problemen zal hij oplossen. Zoals hij alles oplost, straffer dan zwavelzuur. We staan er niet altijd bij stil, maar in de Noordzee zijn we geconfronteerd met een gewetenloze vijand: de Russen. Dat die op de stranden voor overlast zorgen, was bekend. Dat ze ook op zee een bedreiging vormen, is dat minder.

Er was vorig jaar wel een Noordzeetop in Oostende, het eerste van uitzonderlijk veel internationale fotomomenten van Alexander De Croo. Trots poseerde hij op een smal platform in het troosteloze decor van de Oostendse haven naast Emmanuel Macron en Ursula von der Leyen, iets wat hij nadien nog honderden keren zou overdoen, die twee hebben er stilaan genoeg van. Maar wij dachten dat ze op die conferentie, waar de minister van de Noordzee niet was uitgenodigd, hadden overlegd over nieuwe windmoleneilanden en de dikte van pijplijnen. Nu lezen we in De Standaard dat het vooral ging over admiraal Vladimirski.

Zodra de oorlog uitbreekt, volstaan twee robots met knipschaararmen en we zitten hier zonder licht en internet.

Lev Anatolevich Vladimirski begon zijn carrière op de Zee van Azov als uitkijk in het kraaiennest van een patrouilleschip, en daalde af langs de mast om langs de ladder omhoog te klimmen. Werd boordschutter op een fregat in de Oostzee. Marconist in een duikboot in de IJszee. Stuurman op een torpedojager in de Kaspische Zee. Kapitein van een kruiser in de Baltische Zee. En leidde uiteindelijk in de Zwarte Zee de Rode Vloot tegen de Kriegsmarine.

Naar deze held van de golven is een Russisch onderzoeksschip van anderhalf voetbalveld lang vernoemd. En dat dobbert al twintig jaar rustig door onze territoriale wateren. Wij dachten: om oceanografisch onderzoek te verrichten. Hoe naïef zijn wij toch. Volgens De Standaard brengen de Russen vanop de Admiraal Vladimirski elke datakabel en elke windmolen op of onder water feilloos in kaart. Zodra de oorlog uitbreekt, volstaan twee robots met knipschaararmen en we zitten hier zonder licht en internet. Op de Admiraal zien ze alles. U zwemt in Blankenberge buiten de bewaakte zone? Twee minuten later weten ze het in Moskou en alarmeren ze de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen, en Carl Decaluwé.

Maar vreest niet, Paul Van Tigchelt gaat ook dit gevaar met wortel en tak uitroeien. In vergelijking met zijn succesvolle strijd tegen de drugsmaffia is een Russische spionageboot die je vanop 15 zeemijl ziet liggen een makkie. Hij heeft zijn duikersbril en snorkel klaargelegd, zijn zwemvliezen zijn opgepoetst, zijn broekspijpen opgerold, nog een paar onderwatercameraploegen bestellen en hij gaat aan de slag. Op de Admiraal Vladimirski zullen ze niet begrijpen waarom ze plots water maken, en waarom hun sensoren een Belgische minister van Justitie niet hebben opgemerkt. Dat komt, maar dat hoeven die Russen niet te weten, door de diepe groeven in zijn gelaat die de ultrasone golven afleiden.