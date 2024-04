Kaaiman kiest keurig | Bierdouche

In Oudenaarde lachen ze er niet mee. In Oudenaarde hebben ze nog nooit ergens om gelachen - iets te veel veldslagen moeten ondergaan in de geschiedenis - behalve met Geraardsbergen op de dag dat ze daar tot hun verbijstering vernamen dat Wouter Vandenhaute hen uit het parcours van de Ronde van Vlaanderen had geschrapt. Op de Kwaremont en de Paterberg kun je nu eenmaal meer, grotere, en winstgevendere viptenten neerpoten dan op de Muur.

De bedoeling van die viptenten is dat wie erin zit zoveel mogelijk consumeert, en graag alcoholische dranken, want die brengen het meeste op. Dat is ook buiten die tenten, op de overgebleven plukjes gras waar de niet-vips bijeen gepropt worden, het idee. En om iedereen zo lang mogelijk bij de tapkranen te houden komen de renners drie keer voorbij. Tegen de laatste keer benadert de zattemansklap naast de omloop het niveau van de Vooruit-afdeling van Sint-Niklaas. En dan gooit er plots iemand bier uit een bekertje. Schande. Land te klein.

Zoals gezegd: in Oudenaarde lachen ze er niet mee. Ze gaan de vandalen die tijdens de Ronde bier naar Mathieu van der Poel gooiden opsporen - veel geluk aan wie dat mag doen - en dan krijgen die onverlaten een proces-verbaal wegens slagen en verwondingen. Zo verkondigde Joost Duhamel, korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen. Om dat plan tot een goed einde te brengen zouden ze bij de zone Vlaamse Ardennen het best proberen om minister van Justitie Paul Van Tigchelt voor een camera en hun kar te spannen. Want nu zijn u en ik misschien niet de meest onderlegde juristen, enfin u misschien wel, maar wij hadden niet de indruk dat Van der Poel slagen had gekregen, noch dat hij een verwonding had opgelopen. Op basis van de televisiebeelden durven wij niet eens te bepalen of de biergooiers hem wel geraakt hebben. Zelf lachte hij het incident alleszins weg.

Als je iemand wil vervolgen, doe het dan met de juiste kwalificatie. En als die er niet is, moet je ze invoeren.

Een beetje perspectief kan helpen. U staat langs het parcours en gooit een beker bier naar Mathieu van der Poel, u wordt vervolgd voor slagen en verwondingen. Vervolgens staat u niet langs het parcours, maar voor het winnaarspodium, en Mathieu van der Poel schudt eerst hevig met een fles champagne om ze nadien over u leeg te spuiten. Wordt hij dan ook vervolgd voor slagen en verwondingen? De cel in, zoals toen op het WK in Australië? Als Biniam Girmay mee op het podium staat, kan het best ‘poging tot doodslag’ op het pv worden ingevuld. Mogen die biergooiers hun gang dan maar gaan? Nee, integendeel, maar als je iemand wil vervolgen, doe het dan met de juiste kwalificatie. En als die er niet is, moet je ze invoeren.

En zo zijn we alweer aanbeland bij de stilaan traditionele laatste paragraaf van ‘Kaaiman kiest keurig’: de Democratische Volksrepubliek Korea. Wilt u geloven dat hoe langer deze rubriek duurt, des te meer wij ervan overtuigd raken dat wij gelijk hebben, met onze Volksrepubliek? De meeste problemen die hier voor zoveel ophef zorgen, komen daar gewoon niet voor. Er gooit niemand met bier tijdens een sportwedstrijd in Noord-Korea. En mocht het toch gebeuren, dan weet iedereen meteen wie het gedaan heeft, want er is er maar één vermogend genoeg om zich zo een verspilling te kunnen permitteren. Of ze die dan zouden vervolgen wegens slagen en verwondingen is niet helemaal zeker.