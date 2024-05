Kaaiman kiest keurig | Blauwe boeren

Het is altijd goed ter plaatse een probleem te bekijken en het pas dan niet op te lossen, en dat geldt zeker voor politici als er cameraploegen meegaan in verkiezingstijd.

Zo keek boer Peter Bauwens uit Herzele raar op toen zijn staldeuren onverwachts openschoven en al wat nog overblijft aan populaire liberalen op rubberen laarzen kwam binnenmarcheren. Dat zijn er niet zo veel meer, maar een leger muskieten met een perskaart, een fototoestel of een camera maakte er toch een omvangrijk gezelschap van. Wat niet alleen bij stier en koe voor nervositeit zorgde, maar ook bij boer.

Te midden van hooi en drek stonden daar plotseling Alexander De Croo, premier, Gwendolyn Rutten, posthopster, Vincent Van Quickenborne, geïntoxiceerde luchtgitarist, Tom Ongena, onbenul, Jasper Pillen, winnaar van Milaan-Sanremo en zes ritten plus groene trui in de Tour, en Stephanie D’Hose, even opzoeken, aha, voorzitster van de Senaat. Wat kwamen die salonjonkers en -jonkvrouwen in deze hen lichaamsvreemde omgeving uitrichten? Dat bleek na één minuut, want de bezoektijd was kort: een aanval lanceren op het landbouwbeleid van de Vlaamse regering, waar ze zelf in zaten maar waarin ze toevallig nog nooit de post van Landbouw hebben bezet. Te veel regeltjes en paperasserijen voor boer en tuinder. Schuldige: de N-VA.

De voltallige Open VLD-top stond erbij te glunderen alsof hij het zelf had bedacht: gras.

Waarom had dat promotoneeltje in Herzele plaats, terwijl het ook bij de broeders van Averbode had gekund? Het woord ‘duurzaam’ walmde spontaan uit de afvoergoten. ‘Boer Bauwens’, lezen we in De Tijd, ‘is een landbouwer die bewijst dat boeren ook op eigen initiatief kunnen verduurzamen.’ En die op Open VLD stemt, lezen we ook in De Tijd, namelijk nu. Lezers die nooit konden vermoeden dat landbouwers op eigen initiatief zouden verduurzamen, vragen zich af: ‘Hoe doet ’m dat, boer Bauwens?’ Wij zullen het u zeggen, maar ga eerst zitten: hij laat zijn koeien gras eten! Het eurekamoment, waarop je je afvraagt: ‘Hoe is het mogelijk dat niemand anders op dit idee is gekomen?’

De voltallige Open VLD-top stond erbij te glunderen alsof hij het zelf had bedacht: gras. Het mestactieplan kan meteen op de gelijknamige hoop, en waar Zuhal Demir haar stikstofdecreet mag steken, laat zich raden. Wat is het probleem van de boerenstiel voor ons milieu? De CO₂-uitstoot. Die komt grotendeels voort van de uitbundige flatulentie van met name de koe. Bij de mens wordt dat onaangename fenomeen veroorzaakt door spruitjes of savooien, koolzuurhoudende frisdranken, haastig schrokken of te veel te praten tijdens het eten. Soms door een gebrek aan opvoeding. Bij een koe door soja en maïs, wat ook vegetariërs in ruime mate tot zich nemen. Indien men dus de koe geen soja of maïs meer voedert, maar gras, wordt ze windstil en wordt de CO₂-uitstoot zodanig ver teruggedrongen dat we moeiteloos de normen van Frans Timmermans halen en weer met onze oude diesels de stad in mogen. Ethaankrakers? En avant ermee.