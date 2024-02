Kaaiman kiest keurig | Bonny M.

Als de paus zijn verzoek inwilligt, zal Johan Bonny sneller bisschop af zijn dan Roger Vangheluwe. Wat zeker helpt, is dat zijn voorstel om in ruil een hulpcentrum voor slachtoffers van misbruik in de kerk op te richten nog vóór het half geformuleerd was al de grond werd ingeboord door Rik Devillé. Ons leek het vooral een sluwe manier om verlost te geraken van het bisdom Antwerpen, een even grote krabbenmand als de Vooruit-afdeling Antwerpen.

De allereerste bisschop van Antwerpen, Jules Daem, had veel aan Kaaiman te danken. Het bisdom is pas in 1962 opgericht, wist u dat? Voordien behoorde Antwerpen tot het aartsbisdom Mechelen, het gevolg van een concordaat tussen Napoleon Bonaparte en paus Pius de Zevende. Een benedictijn, we zeggen het er maar meteen bij. Kreeg bij zijn kroning een hoedje van papier op zijn kop, omdat de Fransen de echte tiara gestolen hadden. Uit wraak zou Pius later wat hij ‘de dieven van het patrimonium van Petrus’ noemde in de ban van de kerk slaan, in de eerste plaats Napoleon zelf. Die liet dat niet over zijn kant gaan, u kent hem sinds kort, en gooide de Zevende droog en wel in de cel. Maar op dat moment was het concordaat dat Antwerpen bij Mechelen indeelde al gesloten.

In haar volgende column gaf Mia de monseigneur een rake kniestoot in zijn episcopale delen.

In de tijd dat Kaaiman jong en kerks was, meer uit familiale verplichting dan uit levensbeschouwelijke overtuiging, werd tijdens elke mis gebeden voor de bisschop. Weliswaar in een opsomming van verscheidene begunstigden, maar niettemin klonken wij toen al boven alle andere eucharistievierders uit met een krachtig: ‘Laten wij bidden!’ Binnensmonds lieten wij daar graag ‘godverdomme’ op volgen, maar dat hoorde alleen ons Heerke. Jules Daem is er niet slechter van geworden, want hij is pas op zijn 90ste naar zijn werkgever vertrokken.

Zijn verre opvolger Johan Bonny dacht vorig jaar dat hij klaar was met het opruimen van het puin van zijn voorgangers, en dat het geëmmer over seksueel misbruik door priesters eindelijk was stilgevallen. Dat was een vergissing. Plots kreeg hij via Canvas de docureeks ‘Godvergeten’ op zijn dak. In het spoor daarvan kondigde VRT-CEO Frederik Delaplace aan dat hij de misviering op radio en televisie ging verbieden. Bonny dacht dat hij stierf. En het ergste moest nog komen: Mia Doornaert.

Om de spots wat weg te draaien van de opgerakelde schandalen, die door allerlei op aandacht beluste BV’s gretig werden aangedikt, had de Johan een ander ongelukkig idee. In een opiniebijdrage maande hij zijn Joodse vrienden aan te stoppen met hun barbarij tegen de Palestijnen. Toe maar. Dat uitgerekend een Belgische bisschop de Israëlische regering de les ging spellen was tegen het zere been van Mia Doornaert, samen met Bibi Netanyahu de laatste verdedigster van de Israëlische vredesmissie in Gaza.

Adel en clerus

In haar volgende column gaf Mia de monseigneur een rake kniestoot in zijn episcopale delen. ‘Ik lees bij u geen woord over de terreur van Hamas’, beet ze hem toe. ‘Ge waart beter blijven zwijgen, zoals over het kindermisbruik in uw sekte. Ik zal er maar niet aan herinneren hoe uw ex-baas Pius de Twaalfde heeft gezwegen toen miljoenen Joden werden uitgemoord. Als iemand geen recht van spreken heeft over onze operatie in Gaza, zijt gij het.’ Na deze gematigde inleiding werd Mia gemeen.