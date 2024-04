Kaaiman kiest keurig | Bovenwijs

Er wordt zowat elke dag door een of andere correct denkende kritiek geuit op Viktor Orbán of op de PiS in Polen. Ze zouden de rechtsstaat ondermijnen en de dictatuur herinvoeren. Dat kan best. Toch is daar geen enkele minister die op eigen houtje een wet afschaft, zoals bij ons de minister van Justitie doet, zonder dat daarop ook maar enig protest weerklinkt.

En geen van die Hongaarse of Poolse conservatieven heeft bij ons weten al voorgesteld om leerlingen die niet in de pas lopen en bij het binnenkomen van de leerkracht niet spontaan recht springen om ‘Bonjour monsieur, of madame, le professeur’ te roepen, in een verbeteringsgesticht te steken en hun ouders een werkstraf en een boete op te leggen. Wij informeerden bij een vriend in de Democratische Volksrepubliek Korea of misschien bij hen... Neen. In de Democratische Volksrepubliek is dat ook niet nodig, want daar loopt iedereen in de pas, wat mooi gedemonstreerd wordt tijdens de militaire parades op het Kim Il-sungplein in Pyongyang.

In Frankrijk gebeurt het wel. Het maakt deel uit van het strijdplan van premier Gabriel Attal om de Franse jeugd herop te voeden. Dat dat nodig was, had president Emmanuel Macron, die met zijn knappe moeder, jaren geleden al vastgesteld toen een enthousiaste scholier hem ‘Hé, Manu’ had toegeroepen. Macron wenst te worden aangesproken met ‘Monsieur le président’, in het Frans een synoniem voor praalhans. Heeft iemand een van de Orbán- en PiS-criticasters in het Europees Parlement horen fulmineren tegen het middeleeuwse strijdplan van de Franse premier en president? Dat is ons dan ontgaan.

Bewijst het geval Sven Mary dat studenten hun eerste jaar juist wel of juist niet mogen trissen?

Ook in ons land was er een dispuut over een onderwijsplan, waardoor de Franse Gemeenschapsregering de facto uit elkaar is gevallen. Wat niet zo erg is, over anderhalve maand zijn er verkiezingen en moet toch een nieuwe worden gevormd. Het bewuste Décret Paysage over de hervorming van het hoger onderwijs was van MR-signatuur en is dus door de twee coalitiegenoten PS en Ecolo, met de steun van de PTB, naar de prullenmand verwezen. Een van de doelstellingen van het decreet was om eeuwige studenten van de subsidietepel te sleuren. Een bacheloropleiding had na vijf jaar voltooid moeten zijn, en een student had zijn eerste jaar maximum één keer mogen overdoen. In Vlaanderen is dat twee jaar geleden al ingevoerd. We leggen het u nu voor: vindt u die ingreep verdedigbaar?

De vraag zou niet makkelijk te beantwoorden zijn, ware er niet een schrijnend voorbeeld uit de praktijk: Sven Mary. Was geen advocaat geworden indien deze regel dertig jaar geleden in voege was geweest. De dramatische jeugd van Sven Mary is eenieder bekend, hij laat geen interview voorbijgaan of hij hamert er zelf op. Onlangs nog zeurde hij in een koude tent in Groenland, bij min 25 graden, de bevroren oren van het hoofd van Viktor Verhulst over zijn hardvochtige vader. Die hem voortdurend terroriseerde en onder meer verplichtte tegen zijn zin rechten te gaan studeren, en dan nog aan de VUB, bij de loge. Met als gevolg: eerste jaar getrist.