Kaaiman kiest keurig | Broeder Steve

Uit het ‘Grootboek van de Sport’ van radio-icoon Piet Theys herinneren wij ons een ‘Drama in drie bedrijven’. Eerste bedrijf: twee leeuwenjagers en een leeuw. Tweede bedrijf: één leeuwenjager en een leeuw. Derde bedrijf: een leeuw.

Bij Vooruit beleven ze een variant op dat drama. Eerste bedrijf: Conner en een hoop sukkelaars. Tweede bedrijf: een hoop sukkelaars. Derde bedrijf: een hoop sukkelaars en Conner. Zeer binnenkort draait het bij Vooruit weer allemaal om Conner Rousseau. De 22.000 voorkeurstemmen die nodig zijn voor een parlementszetel haalt hij met de vingers in de neus, en zeg niet meer of hij helpt Vooruit in Oost-Vlaanderen aan twee zetels meer dan ze zonder hem zouden veroveren. Melissa Depraetere zal na 9 juni de grote debatten niet meer moeten voeren, iets wat ze vóór 9 juni beter ook niet zou doen. Het wordt weer al Conner wat niet alleen de Roma maar ook de klok slaat. En zijn zattemansklap is daarbij een geschenk van de goden om in elk interview zelf op tafel te gooien. Er bestaat geen verweer tegen iemand die zich excuseert. ‘Elk nadeel hep zijn voordeel’, Johan Cruijff krijgt opnieuw gelijk. Conner heeft koning Filip vorig jaar al duidelijk gemaakt dat hij de volgende regering wilde leiden, en aangezien hij nog altijd de enige bruggenbouwer is tussen uw leider en Paul Magnette blijft dat zo.

In afwachting lezen we in de media meer over zijn halfbroer Steve Rousseau dan over hemzelf. Dat hij een halfbroer heeft, kwam eerder aan het licht toen een filmpje opdook waarop te zien was hoe Conner in volle coronaperiode ging schransen en dansen op zijn broers huwelijksfeest, gehouden op een luxejacht in het zuiden van Frankrijk. Bij Vooruit waren ze boos omdat de privacy van de voorzitter geschonden werd. Dat was vóór de voorzitter zijn eigen privacy schond door ons allen te verwittigen dat hij minstens op mannen én op vrouwen viel. En vóór zijn privacy door het politiekorps van Sint-Niklaas werd geschonden door zijn ware aard te laten uitlekken.

Ook broeder Steve kon de afgelopen dagen op grote belangstelling rekenen. Heeft in 2008 een interimkantoor opgericht dat al vele namen torste, waarvan de bekendste World of Talents is. We lezen in De Tijd dat het bureau mensen rekruteert voor knelpuntberoepen, en ze dan aan bedrijven verhuurt. Wij wisten niet dat zoiets mocht. Van onze eerste actieve periode als marxist-leninist weten we niet veel meer, daarvoor was ze te kort, maar wel dat ze in onze partij dat soort praktijken koppelbazerij noemden en streng afkeurden. Ondertussen heeft broere zijn bedrijf al drie keer verkocht, deze maand aan het internationale investeringsfonds CVC, maar telkens behoudt hij een deel van de aandelen of koopt hij zich opnieuw in. Dat listige handeltje, kapitalisme pur sang, leverde hem meer dan honderd miljoen euro op, zonder dat hij op die meerwaarde één cent belasting moet betalen. Dat zal tijdens de familiefeesten toch tot enige controverse leiden, vermoeden we. Is het niet Vooruit dat de rijken de crisis wil doen betalen, of is dat tegenwoordig Open VLD?