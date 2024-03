Kaaiman kiest keurig | Catastrofa

Tom Meeuws heeft nog geen klein beetje geluk: Jinnih Beels gunt hem een tweede kans. Op voorwaarde dat hij zijn fout erkent, maar dat spreekt vanzelf. Volgens Jinnih verdient iedereen een tweede kans. ‘Iedereen’ houdt in: ook Roger Vangheluwe. En Conner Rousseau, al moet die een tijdje op de strafbank blijven, tot Jinnih zegt dat hij eraf mag.

Van een toxische sfeer in de Antwerpse afdeling van Vooruit, iets wat enkele socialistische zwaargewichten beweerden, is volgens haar geen sprake. In die afdeling hing nochtans een toxische sfeer sinds het Charter van Quaregnon, maar na het aantrekken van Jinnih in 2018 is dat omgeslagen. En dan heeft het nog een tijd geduurd voor ze een partijkaart wilde aanvaarden. Was dat nu kort voor of kort na ze schepen werd?

Eerder bracht ze de positieve teamspirit ook terug in de politiekorpsen van Antwerpen en Mechelen. In dat eerste had ze het wel wat moeilijk met haar huidige vriend Bart De Wever en zijn acoliet Serge Muyters, waardoor ze zich genoodzaakt zag naar het tweede te verhuizen. En ja, daar had ze na enkele maanden een dispuut met een hoofdinspecteur die een racistische spotprent over haar had gemaakt. Toen die zich voor de rechtbank moest verantwoorden, vormden 50 collega’s een erehaag aan het gerechtsgebouw, nadat er meer dan 100 een steunpetitie voor hem hadden ondertekend. En hij werd nog vrijgesproken ook.

Door al die toevalligheden wordt Jinnih nu links en rechts afgeschilderd als een valse intrigante.

Maar toen had Jinnih Mechelen alweer verlaten en was ze teruggekeerd naar Antwerpen, waar ze de tweede plaats had gekregen op Samen, de kartellijst van Groen en de sp.a. Die meteen na haar komst uit elkaar spatte. Op den duur denkt een buitenstaander: ‘Post hoc, ergo propter hoc’, maar dat is onterecht.

Er zijn al mensen die twijfelen aan haar oprechtheid toen ze in ’De expeditie: Groenland’ opgaf, maar eerst onderstreepte dat ze sedert vijf jaar gescheiden leeft van haar gezin in de Kempen omdat zij verplicht in Antwerpen woont. Dat je bij min 40 graden, uitgeput door de inspanningen, nog gauw met die politieke boodschap uitpakt, verdient bewondering.

Sinds Kris Peeters de term ‘domiciliefraude’ naar onbereikbare hoogten heeft getild, worden politieke inwijkelingen in Antwerpen namelijk met argusogen bespioneerd: wonen ze er wel echt? Het werd haar letterlijk aangewreven door Pieterjan De Smedt in ‘Terzake’. De zo succesrijke communicatiecel van Vooruit had aangeraden daar eindelijk te gaan reageren op Tom Meeuws en zijn racistische uitlatingen. Bleek het uitgerekend de avond dat Pieterjan presenteerde. Die zette haar meer dan één keer klem.

Onder meer over de lepe manier waarop ze N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud had opgestookt om een klacht tegen Meeuws in te dienen. Hoe meer ze om tijd te winnen ‘meneer De Smedt’-s door haar antwoorden begon te roeren, des te sterker de indruk werd dat ze zat te liegen. Beels wil de sjerp van De Wever overnemen, verklapte ze in De Tijd. Puik idee, het is heel goed afgelopen met de vorige twee die deze ambitie uitspraken: Kris Peeters en Wouter Van Besien.