Ja, den Antwerp doet het iets minder goed in de play-offs van ons voetbal, maar speelt komende donderdag wel de finale van de beker. In tweede klasse is den Beerschot kampioen, zodat het Antwerpse politiekorps zich kan verheugen op minstens twee derby’s volgend seizoen. De start van de Ronde van Vlaanderen was een gigantisch succes, en dat gold ook voor de Ten Miles. Om maar te zeggen dat de sport floreert in de Sinjorenstad.

Vergeet het basketbal niet, waar de Belgisch-Nederlandse BNXT-competitie aan de gang is en de Antwerp Giants tweede staan, zij het al op vier punten van leider BC Oostende, dat naar de grote man achter de schermen officieel Filou Oostende heet. In hun zaal staan trouwens reclamepanelen van Van Steenbrugge Advocaten, waaraan de filou in kwestie als senior legal counsel gouden diensten levert. Denken we aan het afzetten van de Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan na het geslaagde Turkijetribunaal, en aan het publiekelijk correct verklaren van de rekeningen van mevrouw Sihame El Kaouakibi.

Vorig weekend was het in het Sportpaleis de traditionele Nacht van de Antwerp Giants, waarmee de club één keer per seizoen 15.000 toeschouwers lokt. Vóór het begin van de match tegen de Landstede Hammers uit Zwolle kwam plotseling een elektrische vrachtwagen van het Chinese merk Windrose de vloer opgereden, met in de stuurcabine uw leider en die van het Chinese bedrijf, genaamd Wen Han. Allebei met een sjaal van de Giants om de nek. Windrose, pas twee jaar geleden opgericht, vervangt volgend seizoen Telenet als clubsponsor.

Vergeet Elon Musk met zijn valse beloften, de nieuwe weldoener is Wen Han. Lijkt wat op Cathy Berx, maar dan groter.

En luister nu goed: Wen Han wil een nieuwe fabriek in de Antwerpse haven bouwen, een investering van 300 miljoen euro, met werk voor 2.000 mensen, als je de toeleveringsbedrijven erbij telt. Klinkt bekend, nee? Vergeet Elon Musk met zijn valse beloften, de nieuwe weldoener is Wen Han. Lijkt wat op gouverneur Cathy Berx, maar dan groter. Wij konden eerst niet in een-twee-drie uitmaken of Wen een man of een vrouw was, maar dat past perfect in de lgbtq+-cultuur die uw leider hoog in het Antwerpse vaandel draagt. Of Wen Filip Dewinter kent, en desgevallend diens restaurantbezoekjes met Anke Van dermeersch betaalt, weten wij niet. Ook de gebroeders Creyelman zwijgen veelzeggend.

Terwijl de Chinezen naar hartenlust de computers van Els Van Hoof en Hilde Vautmans op aangebrande mails doorpluizen, de helft van onze parlementsleden omkopen of afdreigen, onze Russische vijanden militair steunen, onze busbouwers het faillissement injagen, en ons economisch systeem ontwrichten, rolt uw leider de rode loper uit voor hun vrachtwagens. Het is nog niet druk genoeg op de Antwerpse Ring. Dat zijn voormalige stadsrivaal Kris Peeters krantenpaginabreed de lof zong van het imperialistische One Belt, One Road-project van het Chinese regime, moet hem geïnspireerd hebben bij het aantrekken van die elektrische camions.

Wen Han is van zins in Frankrijk een batterijenfabriek op te starten, maar dat kan ook in Antwerpen omdat de bouwplannen van de vorige daar toch nog liggen. De batterijen van de Windrose zouden nu al een bereik van 670 kilometer hebben en in een half uur kunnen worden opgeladen, maar dat kan beter. ‘Eerst zien’, zei de blinde.