Kaaiman kiest keurig | Cordon bleu

Als ze nog veel pseudowetenschappers, archetypische betwetertjes van De Morgen en de slechtste moderator van de VRT in de ring sturen tegen Els Ampe, zoals vrijdag in ‘De afspraak op vrijdag’, haalt Voor U bij de komende verkiezingen 12 procent. En aangezien Els verklaard heeft dat ze zowel met het Vlaams Belang als met de PVDA aan tafel wil gaan zitten, en eventueel een regering vormen, is de cordoncoalitie dichterbij dan ooit.

Temeer daar uw leider al lang heeft besloten om op 10 juni zijn ontslag als partijvoorzitter in te dienen, 14 jaar later dan de statuten voorschrijven. Wat hem nu toelaat nog een laatste keer hoog van de IJzertoren te blazen, al dreigt die op 9 juni andermaal te worden opgeblazen. Hij zal er weer liggen, en hij zal er weer goed liggen. De N-VA valt daarna, net als de Volksunie, uiteen in een linkse en een rechtse partij, waarbij de linkse het voordeel heeft dat Bert Anciaux er geen deel van uitmaakt, maar de rechtse het nog grotere voordeel heeft dat Theo Francken er wel deel van uitmaakt. Met hem en zijn volgelingen erbij beschikt de cordoncoalitie over een ruime meerderheid. Met of zonder Gwendolyn. Als het van haarzelf afhangt met.

Ondertussen heeft Voor U een bijzonder succesvol verkiezingscongres gehouden, in het altijd strijdbare Reet. En heeft een eerste bestuursdaad verricht, een die in brede kring op bijval kan rekenen: een kortgeding tegen de VRT. Een dwangsom van 10.000 euro voor elke dag dat Voor U nog wordt geweerd uit de VRT-stemtest, volgens Els een commerciële internetgame van een zogezegde academicus die het kiesgedrag van de bevolking probeert te manipuleren. Erger en onbeschaamder dan Chinezen en Russen tot nu toe hebben gedurfd. Indien de hoofdschuldige, Stefaan Walgrave, al argumenten zou hebben om dat tegen te spreken, kwamen die tijdens ‘De afspraak op vrijdag’ toch niet uit de verf in een rechtstreeks duel met Els, waarin hij meer tegen dan op Canvas te zien was.

Mispak u niet aan het gepoch van de VRT-nieuwsdienst dat zijn stemtest al meer dan 3 miljoen keer is ingevuld. Dat betekent uiteraard niet dat meer dan 3 miljoen mensen dat hebben gedaan. Hoeveel unieke deelnemers er zijn, wordt zedig verzwegen. Op kabinetten en partijhoofdkwartieren zijn ze er van ’s morgens tot ’s avonds mee bezig, best mogelijk dat er al buitenlandse AI-programma’s op losgelaten zijn. Zoals toen CD&V een paar jaar geleden massaal likes voor haar Facebook-berichten kocht bij een clickfarm in India. Zelfbediening W. Beke, uit Leopoldsburg, heeft de daarvoor verantwoordelijke medewerker nog voor het gerecht gesleept, stank voor dank zoals het in de Bijbel staat, en eiste zelfs 100.000 euro schadevergoeding. Een verontwaardigde rechter gaf hem over de hele lijn ongelijk, kort daarna gevolgd door het merendeel van de kiezers. Wij kennen alvast één fratsenmaker die dat spelletje meer dan 30 keer heeft ingevuld. Antwoordde bij één zo een beurt op alle vragen ‘ja’, waarna hij een kiezer van Vooruit bleek te zijn. En antwoordde vervolgens op al dezelfde vragen ‘nee’, wat hem bij de PVDA onderbracht.