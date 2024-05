Kaaiman kiest keurig | Cordon rouge

Wij zouden toch niet te hard lachen met de cordoncoalitie die in deze rubriek - en alleen in deze rubriek, zeggen wij er ter verdediging van De Tijd snel bij - al wordt aangekondigd sinds begin december 2023. Eerst betrof het een samengaan van het Vlaams Belang, de PVDA en Gwendolyn. Maar die laatste was niet echt gewenst, nergens blijkbaar, en werd gelukkig overbodig toen Els Ampe aan haar bestorming van het Capitool begon. Lijkt op weg naar de 7 procent die ze bij de oprichting van haar beweging als voorzichtige doelstelling naar voren schoof. Hoe het in uw provincie zit, weten we niet, maar in Vlaams-Brabant hangt Els tegen zowat elke muur, boom en paal. Als affiche, welteverstaan.

In Keerbergen rijdt ex-schepen van Onderwijs John Lambrechts, een volbloed liberaal en dus gewezen VLD’er, rond met een corbillard waarop hij enkele voor een lijkwagen toepasselijke uitspraken van Open-VLD-kopstukken heeft geschilderd. ‘Een lijk dat dood is, kan je niet blijven reanimeren’, wat Egbert Lachaert over de kernuitstap beweerde. En ‘Het beste moet nog komen’, de titel van het boek, of beter het bundeltje bedrukt papier, van Alexander De Croo. Lambrechts duwt de lijst van Voor U, u moet niet vragen wat voor humoristen er vóór hem staan.

Als het niet is om een meerderheid te vormen, zal de cordoncoalitie alleszins een bijzonder sterke oppositie opleveren.

Haalt Ampe de kiesdrempel, dan is de cordoncoalitie alvast mathematisch een feit. De Kaaimanpeiling gaf het, ook al begin december, aan: het Vlaams Belang 31 procent, de PVDA 13,5 procent en Voor U 5,5 procent. Dat werd weggewuifd als flauwekul, temeer omdat Voor U nog niet bestond, maar we zullen over twee weken zien. En als het niet is om een meerderheid te vormen, zal de cordoncoalitie de facto alleszins een bijzonder sterke oppositie opleveren. De regering zal dan namelijk alle andere partijen moeten bevatten, vol voorzitters en mandatarissen die niet eens met elkaar in één ruimte willen zitten.

Die meerderheid zal nog gemakkelijker uiteen te spelen zijn dan de verdediging van FC Burnley onder de tactische spitsvondigheden van Vincent Kompany. Analisten hebben nagerekend dat het zorgvuldig opbouwen van achterin, het evangelie volgens Vincent, zijn ploeg door dom balverlies en onthutsende flaters 17 punten heeft gekost. Zeventien. Een breedtepas in de voeten van de vrijstaande spits van de tegenstander, zijn keeper die losweg over een simpel terugspeelballetje trapt, allemaal gebeurd. Burnley terug naar tweede, Kompany kandidaat-trainer bij Bayern München. En dan noemen de mensen politiek een absurde wereld.

Els of geen Els, hoe dan ook wacht de leiders van ‘de traditionele partijen’ een calvarietocht. Ze zullen met zijn allen, in het beste geval zonder Groen, moeten samenwerken of er is niet alleen geen Vlaamse meerderheid voor de federale regering, maar ook niet voor de Vlaamse. Dat wordt miserie van de eerste tot de laatste dag. Benieuwd met welke Latijnse spreuk uw leider dat zootje zal aankondigen. Al lijkt hij die Romeinse citaten al een tijdje te laten waar hij ze vond: in het laatste hoofdstuk van de dikke van Dale.