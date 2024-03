Kaaiman kiest keurig | Cordoncoalitie

Je moet over een groot lichtgelovige-sulgehalte beschikken om aandacht te besteden aan een onderzoek bij 1.900 respondenten dat de mening van 5 miljoen mensen adequaat zou moeten weergeven. Alleen wie zelf geld verdient met die oplichterij kan beweren dat een staal van 0,04 procent representatief is.

Ondanks deze waarheid als een dikbil die de eerste prijs op de jaarmarkt heeft weggekaapt, blijven ze over ‘De stemming’ van De Standaard en de VRT eindeloos doordrammen in kringen van politici en journalisten, twee beroepscategorieën die bij ernstiger bevragingen helemaal onderaan de vertrouwensrangschikking bungelen. Onder Albanese autohandelaren en VAR-scheidsrechters. ‘Je mag in de peiling geen voorspelling voor de verkiezingen zien’, haastte de hoofdredacteur van De Standaard zich om ons te waarschuwen. Nee, waartoe dient ze dan? Intussen heeft zijn krant al een bladzijde of 20 gevuld met interpretaties van wat geen voorspelling van de verkiezingen is.

De coalitie tussen het Vlaams Belang en de PVDA, aangevuld met Gwendolyn of Els, is niet langer een utopie.

Niemand leest die rommel, mogen we hopen, maar een abonnee van De Tijd maakte ons attent op de enige bevinding die het vermelden waard is, en dus nauwelijks vermeld ís. Volgens de enquêteurs is 45 procent van de Vlaams Belang-kiezers voorstander van een coalitie met de PVDA. En 25 procent van de PVDA-kiezers heeft geen bezwaar tegen een coalitie met het Vlaams Belang. ‘Uw cordoncoalitie komt eraan’, wenste de lezer in kwestie ons proficiat, om er wat opportunistisch aan toe te voegen: ‘Gij als waarzegger, wat denkt ge voor de Grand National volgende maand?’

Allez vooruit dan maar, De Tijd mag u ook eens iets opbrengen, en op de afdeling Beleggen & Sparen zouden wij daarvoor niet rekenen. Onze favoriet voor de Grand National: Corach Rambler, de Ierse winnaar van vorig jaar. Een dubbel is zeldzaam in Aintree, maar deze knaap wordt perfect getraind door de Schotse Lucinda Russell, zeven jaar geleden ook al winnaar van de National met One For Arthur. Altijd met Derek Fox in het zadel. Lucinda is zowel binnen als buiten de stallen de partner van achtvoudig champion jockey Peter Scudamore, die meer dan 1.500 races won. Als iemand weet hoe je zo een knol voorbereidt op een topkoers, zijn zij het wel.

Corach Rambler staat voorlopig 12 tegen 1 bij de bookmakers, daar is dus meer mee te verdienen dan met de staatsbon van Vincent Van Peteghem. Om met de intrest van die bon uw inzet te vertwaalfvoudigen, hebt u 400 jaar nodig. Indien u midden april niets meer leest over deze gouden tip, heeft een ander paard gewonnen.

Maar keren we terug naar de politiek. Waarom onszelf niet wat lof toe zwaaien als anderen er zo karig mee zijn? Niet alleen de resultaten van de 'Kaaimanpeiling' begin december, waarin u wél een voorspelling van de verkiezingen mag zien, worden steeds meer werkelijkheid. Ook de toen al geopperde cordoncoalitie tussen het Vlaams Belang en de PVDA, aangevuld met Gwendolyn of Els, is niet langer een utopie, zeker niet voor hun kiezers. Die komen uit dezelfde vijver, en de partijprogramma’s stemmen op veel punten overeen. De Raoul doet de grenzen iets meer dicht en den Tom doet ze iets meer open, en het grootste verschilpunt is weggewerkt. De rest is kwestie van wat water en wat wijn.