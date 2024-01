Kaaiman kiest keurig | De Svekke

Voor Average Rob is geen uitdaging uitdagend genoeg: een triatlon, bergen beklimmen, woestijnen doorkruisen, vechten met een haai, deelnemen aan ‘De slimste mens ter wereld’, optreden in Werchter, de pompoenregatta in Kasterlee. Heeft meegereden in de veldrit van Diegem, hoever kan een mens gaan?

Waar het stopt voor Tom Waes, begint het voor Average Rob. Toch zijn er ook voor hem grenzen. Wegens zijn uithoudingsvermogen hadden ze hem in ‘De expeditie: Groenland’ in een tent gelegd met Sven Mary. En dat was erover.

Er was eerst een oefentweedaagse in Noord-Noorwegen. Twee weken nadat het huis van Mary was afgebrand, een normaal mens vertrekt dan niet. Die test viel tegen. Klagen, zeuren, mekkeren, janken, blèren... Ze waren geen honderd meter ver in de sneeuw of het begon al: ‘Dju dju, wat is het hier koud.’ Ja, wat een verrassing. Wie wil bakken in de zon vliegt natuurlijk beter naar de Malediven. Hij was draaierig. Hij geraakte niet in zijn schoenen. Hij kon niet zo rap stappen. Hij weigerde te eten, omdat hij niet op het potje wilde. Toen sakkerde hij dat hij zijn maandstonden ging krijgen, al kan dat ook Lynn Van Royen geweest zijn, de deelnemers zijn zodanig ingeduffeld dat je ze niet altijd herkent. Na twee kilometer zuchtte hij voor het eerst maar niet voor het laatst: ‘Waarom doe ik dit in godsnaam?’ Dat vroeg iedereen zich af.

Bij die getormenteerde drommel moest Average Rob dus slapen, in een tent van anderhalve meter op twee. Bij min 31 graden. Is Sven Mary overdag al niet de opgewektste, wacht dan tot ’s nachts. Dan krijgt hij in akelige dromen het bezoek van zijn grootste trauma: Tony Mary, zijn hardvochtige vader, voormalig CEO van de VRT. Bij zijn ontslag getroost met een opstapvergoeding van 750.000 euro, tot ergernis van zijn logebroeder Siegfried Bracke, die dat gegraai onethisch vond.

Voor Sven was hij een tiran. Hij somde het zelf op in interviews. Hij was een beloftevolle voetballer bij de jeugd van Anderlecht, mocht niet meer van zijn vader, hij moest studeren. In tranen besloot hij public relations te volgen aan een hogeschool. Njet, zei de oude: de VUB, bij de loge. Weer boog Sven het hoofd: communicatiewetenschappen dan maar. Niets van, rechten of economie, of anders gaan werken in een staalfabriek. Rechten werd het, tegen zijn zin, eerste jaar getrist. Getrist, drie keer! En dan vragen mensen zich af waarom hij zoveel processen verliest. De terreur ging zo ver dat Sven Mary, de advocaat van gangsters en terroristen, pas op zijn 25ste durfde toe te geven dat hij een sigaretje had gerookt. Had een lief meisje uit zijn dorp leren kennen. Weer een veto: een uit de stad, en van een rijke familie.

Plassen in de slaapzak