Kaaiman kiest keurig | De mol

In Kortrijk zijn er altijd twee scenario’s mogelijk, soms drie. Zo ook met de veelbesproken stadslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober. Het eerste scenario is dat Felix De Clerck (CD&V) een vadermoord heeft begaan door een akkoord te sluiten met diens aartsvijand Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Dat kan best, in de politiek is ondank wel vaker ’s vaders loon. Het tweede scenario is dat we hier te maken hebben met een doortrapte zet van Pa Clerck, die met zijn zoon een saboteur heeft binnengesmokkeld in de rangen van de gehate Quick. Dat kan al wat minder.

Het is zelden goed afgelopen wanneer Stefaan De Clerck een sluwe list had bedacht, of dat toch meende. We zullen het niet hebben over de openliggende gsm van Karel De Gucht, waardoor De Clerck moest horen hoe hij door de VLD-voorzitter werd uitgelachen en hoe het verraad van zijn voorganger Johan Van Hecke met een whisky werd beklonken. Ook niet over die keer dat Guy Verhofstadt tijdens een televisiedebat een boodschappenlijstje uit zijn binnenzak toverde, en beweerde dat het een geheime mail was die bewees dat De Clerck loog. En ja, voorzitter worden van Proximus was vanuit financieel oogpunt bekeken een sluwe zet. Maar die kwam niet van hem, die kwam van zijn partij. Waar ze zich gedurende decennia gespecialiseerd hebben in het op uw kosten wegpromoveren van boegbeelden van wie ze dringend verlost willen raken. Allemaal zijn ze na hun defenestratie opgevangen in een buitenbaan waarin het hoge salaris de lage voldoening ruimschoots compenseerde.

Stefaan De Clerck was meermaals minister van Justitie, en die periodes werden alle opgefleurd door de ontsnapping van gevangenen. De eerste keer was dat er maar één - dat die toevallig Marc Dutroux heette, was een vervelende bijkomstigheid. Nadien ging het om busladingen. Sommigen namen letterlijk de bus, want in die dagen was er meestal een halte voor de gevangenispoort, zodat in armoede gedompelde familieleden de bron van hun miserie verwijten konden gaan maken. In het nieuwe vervoersplan van Lydia Peeters zijn de meeste daarvan afgeschaft, dat bemoeilijkt ontsnappen. Wij hebben in onze eigen gemeente een verlopen figuur gekend die in de gevangenis van Leuven Centraal was opgesloten. Een simpele geest wiens taak het onder meer was om de vuilnisbakken buiten te zetten. Terwijl een leger Albanezen en Joegoslaven alle moeite van de wereld deed om uit de gevangenis te raken, wandelde die kerel fluitend terug naar binnen. En kwam wegens voorbeeldig gedrag acht jaar eerder vrij dan de rechter had voorzien. Roemenen en Russen boden hem goud om zijn plaats te mogen innemen, maar dat was buiten de eerlijkheid van onze gemeente gerekend.