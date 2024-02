Kaaiman kiest keurig | De nieuwe Svekke

Justitie in België is niet meer ernstig te nemen, vindt Cindy Envy, voorzitster van een partij die zelf zodanig ernstig te nemen is dat ze in de peilingen geen 10 procent meer haalt. Straks moet Peter Verlinden terug overlopen naar Voor U. Van onze falende rechtspraak profiteert Cindy trouwens als eerste, want vroeger werd openbare zedenschennis zoals zij die op televisie pleegde strafrechtelijk vervolgd.

Ze is er nu zelfs in geslaagd een brave lobbes als Sven Mary kwaad te krijgen. ‘Houd toch je mond, Cindy Envy’, postte die woedend op een of ander mediakanaal, nadat ze de veroordeling van youtuber Acid belachelijk had genoemd en had gesuggereerd - aan wie was niet helemaal duidelijk - om de opgelegde schadevergoeding aan de ouders van Sanda Dia te storten.

Daarna onderstreepte ze andermaal hoe onrechtvaardig het was geweest dat in het Reuzegom-proces de aangeklaagde rijkeluiszoontjes zich de beste advocaten hadden kunnen veroorloven. Wat impliciet betekende dat de familie van Sanda Dia het had moeten stellen met een kluns: Sven Mary.

Vóór ‘De expeditie: Groenland’ was de Svekke opgegeten door de beer, nu was het de beer door de Svekke.

Zoiets kon je lange tijd ongestraft beweren, maar niet meer na ‘De expeditie: Groenland’. Waarin de Svekke gedurende twaalf dagen 165 kilometer door sneeuw en ijs is gesjokt, een slee van 50 kilo voortslepend, bij temperaturen van op zijn warmst min 25 graden. Overdag. ’s Nachts sliepen de deelnemers in een nog koudere tent. En zonder dat ze naar huis konden zoals Natalia en Astrid Coppens, en zonder eerst de leden van het productieteam te hebben uitgescholden.

Na een paar dagen van zagen en klagen, na een depressie of drie en de eruptie van enkele diep weggemoffelde jeugdtrauma’s, begon Sven Mary die uitputtingstocht prettiger en prettiger te vinden. ‘Ik ben blij’, juichte hij wel dertig keer. Eindelijk had hij zichzelf gevonden, op zijn 52ste en bij min 30. In zoverre dat hij al plannen maakte om terug te komen met een paar vrienden, of bij gebrek daaraan in zijn eentje.

Op een nacht dook een ijsbeer zijn tent binnen. De Svekke schoot met een ruk wakker uit een akelige nachtmerrie, waarin een centrale rol was weggelegd voor zijn vader Tony Mary, en vreesde even dat die in levenden lijve voor hem stond. Maar het was minder erg. Vóór ‘De expeditie: Groenland’ was de Svekke opgegeten door de beer, nu was het de beer door de Svekke. Dus van een lellebel in oranje netkousen heeft hij zeker geen schrik meer. Twee dagen na zijn furieuze uithaal naar Cindy Envy zat hij rond de tafel met Acid en vader Dia om de overdracht van het geld te regelen. Gelukkig kun je altijd rekenen op meester Van Steenbrugge, deze keer door zijn eigen cliënt Acid publiekelijk het bos ingestuurd, of de Svekke was alsnog de lachwekkendste advocaat van het land.