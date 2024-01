Kaaiman kiest keurig | De prietpretprof

Aan de directeur van de opera van Antwerpen: kunt u eens een paar gewone opera’s programmeren? Zoals de componist ze bedoeld heeft, niet zoals een of andere theaterregisseur denkt dat het moet. Kan ook iedereen alstublieft zijn kleren aanhouden, toch op het toneel? En gelieve dubbele boekingen te vermijden, zodat de turnkring van Anne Teresa De Keersmaeker niet dezelfde avond de scène heeft afgehuurd voor een oefenuurtje. Op de Festspiele in Bayreuth is er ook elk jaar een betweter uit Canada of Scandinavië die vindt dat hij Wagner in een modern jasje moet steken, waarna het hele gezelschap al voor het einde van de eerste akte van de bühne wordt gefloten.

Voor wie dat ook niet meer kan aanzien, is er nu gelukkig ‘Dit is Europa’, de spetterende theatershow van politicoloog Hendrik Vos. Een kostuumdrama met verkleedpartijen en visuele acts, waarin de professor karamellenverzen voordraagt en blijk geeft van weinig zangtalent. In een schaars verlicht gat onder het podium zit journalist Rob Heirbaut te souffleren. De revue is vermoedelijk een ideetje van een therapeut, die het na jaren proberen ook niet meer wist. ‘Schreeuw het van je af’, was zijn laatste optie, en dat is deze conference geworden, een bewijs dat zelfs dit genre gebaat is bij vaklui.

Dat Vos überhaupt weer buitenkomt, wijst op een sterk doorzettingsvermogen. Toevallig gekeken naar ‘De verraders’ op VTM? Dan was u er getuige van hoe de Europakenner getroffen werd door een op televisie nooit vertoonde zenuwinzinking. Had net voordien alle andere deelnemers opgeruid om gewezen Miss België Celine Van Ouytsel als verrader weg te stemmen, daarbij bogend op zijn academische superioriteit en een boekje waarin hij al wat gebeurd of gezegd was in wetenschappelijke tabellen had gegoten.

Dat Hendrik Vos überhaupt weer buitenkomt, wijst op een sterk doorzettingsvermogen.

Maar wat ‘De verraders’ voorheeft op ‘De mol’, is dat de kijker weet wie de verraders zijn. En dus wist dat Vos ongelijk had, terwijl zijn pleidooi almaar pedanter en gênanter werd, en de aantijgingen tegen de ex-miss persoonlijker en gemener. ‘Als ik me vergis, ben ik het niet waard professor genoemd te worden’, gooide hij een extra vat olie op een al uitslaande brand.

En toen kwam het moment waarop iedereen likkebaardend zat te wachten: Van Ouytsel werd effectief weggestemd, en mocht dan voor ze werd afgevoerd alleen nog vertellen of ze inderdaad een verrader was. Dat gezicht van Vos toen bleek hoezeer hij zich belachelijk had gemaakt...

Wat volgde, was hallucinant. Terwijl hij naar schatting zevenhonderd keer ‘fuck, fuck, fuck’ snikte, klapte hij letterlijk dubbel toe, strompelde ontroostbaar naar zijn kamer, liet zich daar languit achterover op zijn bed vallen, en jammerde en kreunde dat hij voor joker stond voor heel Vlaanderen, wat juist was. Psychisch én fysiek een wrak.

Wie het niet heeft gezien, zal het misschien niet geloven, maar Vos stond op de rand van de totale instorting. Dat vreesde ook de cameraman die hem op zijn smadelijke aftocht had gevolgd, en hij alarmeerde de producer. Toen die hem met veel moeite naar de bar van het kasteel had teruggesleept, ging Vos daar in foetushouding achter de tapkast liggen huilen. Wij overdrijven niets.