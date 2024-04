Kaaiman kiest keurig | Demer - Dijle

Van twee zaken weten we het fijne nog niet: van het ontstaan van het heelal, en van het ontslag van Bart Somers als minister van Binnenlands Bestuur. Het eerste mysterie wordt binnenkort ontrafeld, zodra ze dertig kilometer pijpen in de grond van Voeren hebben gestopt. Voor het tweede is het wachten tot een ontevreden klokkenluider de ware toedracht aan het licht brengt. Officieel wou Somers tijd vrijmaken om zich te concentreren op Mechelen. Een vol jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kom kom, wie gelooft dat?

Als een politicus onverwachts ontslag neemt, moet je nooit luisteren naar wat hij als reden opgeeft, dat is tijdverlies. Wacht een week of een maand, en dan komt druppel na druppel de waarheid boven water. Bij Somers duurt het wat langer, maar ook van zijn overhaaste vaandelvlucht zullen we nog wel vernemen hoe de vork juist aan de steel zat. Tot voor kort ging het dan geheid over de drie geneugten des levens: drank, geld en vrouwen. Vandaag is dat trio aangevuld met grensoverschrijdend gedrag, zattemansklap, en toxisch leiderschap. Alle zes samen komt ook voor.

Even de opeenvolging der feiten opfrissen? Vincent Van Quickenborne sprintte terug naar het veilige Kortrijk, zogezegd omdat in Brussel een ondertussen vrijgepleite magistraat een verzoek tot uitlevering van een terrorist in de kast had gestoken en de sleutel niet meer vond. Gevolg: twee dode Zweden en één helft van de Rode Duivels niet gespeeld. Gwendolyn Rutten had haar schoenen al opgeblonken om Quicks plaats in te nemen, koos De Croo voor een ginnegapper met opgerolde mouwen en een vinylplaat op zijn voorhoofd. Gwendolyn woest. ‘Vaarwel’, riep ze naar de nationale politiek, die opgelucht terug wuifde. Eén week later zette Somers het op een lopen en was Gwendolyn plots de geknipte vervangster. Nu tellen we één bij één op: Gwendolyn weet iets van Bart Somers, iets ergs, anders is die abrupte functiewissel niet te verklaren.

Welke, of hoeveel, van de zes genoemde redenen spelen hier een rol? Het is niet zó lang geleden dat Somers een innige vriendin schepen maakte en liberale kandidates met meer stemmen in de kou liet staan. Maar ook bij de andere vijf mogelijkheden zegt niemand spontaan: ‘Dat kan het niet zijn bij Somers.’ Geduld, Gwendolyn praat haar mond wel een keer voorbij, per abuis uiteraard. Geen week nadat ze Binnenlands Bestuur had weggegraaid voor de neus van beter geschikten gooide ze het plan voor de verplichte gemeentefusies in de vuilnisbak. Dat plan was een van de schaarse paradepaardjes van Somers. Hijzelf bracht het spectaculair in de praktijk toen hij Mechelen wou laten opgaan in Boortmeerbeek. Dat vonden de inwoners daar zo fijn dat ze in de laatste Vlaamse barometer van alle gemeenten het minst tevreden over hun bestuur bleken. Gwendolyn is niet vergeten hoe in de middeleeuwen een militie van Mechelse collaborateurs, betaald door Maximiliaan van Oostenrijk, de muren van Aarschot bestookte. De Kasseistampers hakten de Maneblussers toen in hun pan, maar terwijl ze dat ’s avonds vierden, op de wijze waarop ze in Aarschot vandaag nog altijd vieren, wandelde niet het Mechelse maar het Bourgondische leger door de verlaten poorten de stad binnen.