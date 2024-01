Kaaiman kiest keurig | Der rote Engel

In de familie Colruyt zit het er bovenarms op sinds de Raoul bekend heeft gemaakt dat hun Luxemburgse vennootschap Colruyt Gestion slechts 0,27 procent belastingen betaalt. Honderd keer minder dan de roerende voorheffing die van uw en mijn dividenden wordt afgehouden, gesteld dat al een dividend op onze aandelen wordt uitgekeerd, wat verre van zeker is.

Het had tien jaar geleden al in De Tijd gestaan. Lars Bové bracht aan het licht dat Colruyt Gestion was weggekomen met 5.000 euro op een winst van 87 miljoen! Dat is niet eens 0,27 procent, dat is cero coma cero cero cinco procent. Volgens de financieel directeur mochten we niet spreken van ontduiking, maar van fiscale optimalisatie. Niet te verwarren met de optimale fiscalisatie waar wij in de PVDA voor ijveren.

Toen kwam op die onthulling weinig reactie, maar het getoeter van de Raoul konden ze in Halle niet meer negeren. Fiscale optimalisatie was nooit een streven van stichter Franz Colruyt geweest, bromden enkele tantes en nonkels en hier en daar een nichtje. Franz, vader van Jo en grootvader van Jef, stelde het werkplezier van zijn personeel en de tevredenheid van de klant voorop, en betaalde de cijnzen die hij moest betalen.

Jan Colruyt, een duurzame neef van Jef, was zo verbolgen dat hij er niet alleen voor pleitte de aanslagvoet vrijwillig op te trekken, bij alle dochterbedrijven, maar hij schreef bovendien een brief naar de deelnemers aan het World Economic Forum in Davos, het hoogfeest van de fiscale optimaten. Jan, die zelf in Zwitserland woont, eiste dat ook zij uit eigen beweging meer taksen zouden afdragen. En drong er bij de politieke wereldleiders op aan om dat bij wet af te dwingen, wat de Raoul iets voorzichtiger ook deed op zijn nu al legendarische nieuwjaarsreceptie.

Dat de brief de naam droeg van Abigail Disney verhoogde de ernst niet. Waarom had Dagobert Duck niet ondertekend?

In Davos werd hartelijk gelachen. Die Jan. Dat was nu toch straf: elke rijke familie heeft blijkbaar een uit het nest gevallen vogel die niet snapt waarover het gaat. Dat de brief ook de naam droeg van Abigail Disney verhoogde de ernst ervan niet. Waarom had Dagobert Duck niet ondertekend? Maar Jan had een sterkere troef: Marlene Engelhorn. Dat is de kennelijk wat verwarde Oostenrijkse afstammelinge van BASF-stichter Friedrich Engelhorn, die haar erfenis van 25 miljoen euro wegschenkt. Aan een door een onafhankelijk panel te bepalen organisatie.

In Davos liep ze rond met een bord met ‘Tax the Rich’ op, exact wat de Raoul riep op het einde van zijn receptie. Jammer dat ze haar erfenis niet rechtstreeks in de PVDA-kas heeft gestort, maar op ons overwinningsfeest op 9 juni is ze welkom. Ze mag zich al verheugen op een assortiment exotische specialiteiten als Venezolaanse bienmesabe, een lekkernij, of droge rijstkoek uit de Democratische Volksrepubliek Korea, ook een lekkernij. Te vergelijken met de couque de Dinant, maar dan voor mensen met een echt sterk gebit. Zoals de meeste Noord-Koreanen, die dankzij onze geliefde leider van gratis tandzorg kunnen genieten, bij één van de drie tandartsen.