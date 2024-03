Kaaiman kiest keurig | Destop Paultje

Hij zal ook zijn broekspijpen moeten oprollen, Paul Van Tigchelt, vermits zijn hemdsmouwen zich al sinds zijn aantreden als minister van Justitie in permanent opgerolde staat bevinden. Dit denkelijk op advies van een communicatiegoeroe, een categorie oplichters van wie ze er bij de VLD altijd voldoende in voorraad hebben gehad. Sommigen van die zelfingenomen praatjesmakers begonnen op den duur te denken dat zij de partij leidden.

Iemand van dat slag moet Van Tigchelt die mouwen hebben aangepraat. De man die van aanpakken weet, een gimmick die na twee keer bespottelijk was, en die ze daarna nog twee keer te veel hebben volgehouden, waarna ze hem niet meer konden afvoeren. Dat hij van aanpakken weet, is voorlopig vooral een campagnestrategie. Of dat vele aangepak tot iets zal leiden, is een nuttiger vraag, en met het risico uw pret op voorhand te bederven zullen wij nu al het antwoord geven: neen. Justitie is bij uitstek het departement der loze beloften.

Er kan zich in de wereld van de criminaliteit, of van de er nauw mee verwante magistratuur, geen nieuw of oud probleem voordoen of Van Tigchelt kondigt aan dat hij het zal oplossen. Krachtiger dan Destop Turbo en dominee András Pándy. Met blote armen en talrijker groeven in zijn gelaat dan in de billen van Cindy Envy, die daarvan nochtans ruim voorzien zijn. Als je op zijn voorhoofd een oude naald van een Lenco-platenspeler op en neer beweegt, hoor je Roy Orbison zingen. Maar van begroefd naar bedroefd is het niet ver.

Velen zullen het jammer vinden dat Open VLD in Antwerpen volgens de peilingen geen enkele zetel meer behaalt. Nul.

De oorlog tegen de drugsmaffia, hij is die aan het winnen. Corruptie bij de Hoge Raad voor Justitie, hij zal die plaag met wortel en tak uitroeien. Staking bij de cipiers, hij is al onderweg voor overleg. Overbevolkte gevangenissen, hij is een nieuwe aan het metselen. Chinese spionnen bij het Vlaams Belang, hij zet een listige val. Priesters zitten aan kindjes, hij schrapt hun wedde. Paus Franciscus wil naar België komen, hij houdt hem persoonlijk buiten. Vredegerechten moeten sluiten door een tekort aan rechters, hij schrijft meteen vacatures uit. De Brusselse procureur raakt niet benoemd door de taalvereisten, hij schaft de taalvereisten af. Advocaten moeten lang wachten voor ze een dossier kunnen inkijken, hij ontwerpt een website waarop alle documenten onmiddellijk te raadplegen zijn. Het proces tegen Salah Abdeslam is afgelopen, hij rijdt hem zelf terug naar Parijs. Bart Van Loo trekt op tournee met de Franse vertaling van ‘De Bourgondiërs’, hij maakt er reclame voor op een Europese top. Hamas baat een filiaal in België uit, hij verzegelt de deur. Computernetwerken van de overheid lekken meer dan een zeef, hij bouwt een gesloten circuit waar geen Rus of Chinees in raakt. Dagelijkse schietincidenten in Brussel, hij is al met de camera’s van ‘Niveau 4’ op zijn hielen de daders gaan arresteren. Enzovoort. Besef goed: al het genoemde vond plaats in één maand tijd. Je zou voor minder mouw en pijp oprollen.