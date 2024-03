Kaaiman kiest keurig | Dikke El H.

Dat je iemand niet meer ‘zwart’ mag noemen komt weliswaar iets te laat voor onze vrienden de collaborateurs, maar het is een gunstige evolutie. Al zijn er altijd uitzonderingen die het zelf vragen.

Wie in de jaren zestig geregeld de stadions van Antwerp, Beerschot en Berchem bezocht, kent ongetwijfeld Zwarte Jef. Die het supportersrumoer op de tribunes overstemde door met een falsetstem ‘Pieke pieke pie, bolle bolle bol’ te roepen, terwijl hij zich met een plateau vol witte snoepzakjes op het hoofd door de massa wrong.

Zwarte Jef was wel zwart, maar heette niet Jef. Maar het was zijn handelsmerk, zoals Jeff de Bruges, en hij weigerde met zijn profane naam te worden aangesproken. Heemkundigen zochten uit dat hij Frank Sam Moran heette, en uit Deens-West-Indië kwam, dat vandaag tot de Maagdeneilanden behoort. Maar Frank zelf, enfin Jef dus, heeft dat nooit bevestigd.

Hij verkocht zijn anijsbonbons ook op de Antwerpse markten, waar hij ze aanprees als niet alleen lekker, maar ook geneeskrachtig: tegen hoest, reumatiek, darmkrampen en perimenopauzepijnen. Als hij zijn naam niet zou veranderen verkocht hij vandaag niets, en moest hij naar de Dossin-kazerne. We zijn niet zeker dat je veroordeeld kunt worden wegens racisme tegen jezelf, maar waarschijnlijk wel. Als Zwarte Piet niet mag, dan Zwarte Jef ook niet.

Het bekende boek ‘De Witte van Zichem’ heet voortaan ‘Louis Verheyden van Scherpenheuvel’.

Kaaimans schoonbroer Marnix Peeters heeft in zijn column in Het Laatste Nieuws eens gevraagd waar hij de officiële lijst met verboden woorden kan krijgen, op het gevaar af dat hij al zijn romans moet herschrijven. Wie heeft dat register? De Taalunie? Unia? De Universiteit Gent? Het ministerie van Cultuur? De Hoge Raad voor Justitie? De hoofdredactie van De Standaard? Wie is bevoegd om te bepalen welke termen beledigend zijn voor een of andere minderheid, of meerderheid, en grond zijn voor strafrechtelijke vervolging?

Mag je iemand dik noemen bijvoorbeeld? ‘Vaneigens niet’, roept de voltallige wokeliga unisono, want al valt dik niet onder racisme, toch is het er als bodyshaming nauw mee verwant. Ipso facto mag je ook niemand dun noemen. Niet klein en niet groot, niet mooi en niet lelijk, je mag kortom aan niemand nog uiterlijke kenmerken toeschrijven. Lange Jojo is niet meer onder ons, maar was hij het wel, hij zou niet lang Lange meer zijn. Zwarte Lola, ah nee. Magere Hein, nein. Sneeuwwitje, Schele Vanderlinden, de Dikke en de Dunne: kom op zeg, we zijn wel 2024. Het bekende boek ‘De Witte van Zichem’ heet voortaan ‘Louis Verheyden van Scherpenheuvel’.

Wij protesteren dan ook met klem tegen het veelvuldig gebruik in de media van de naam ‘Dikke Nordin’. Die mens heet Nordin El Hajjioui, en is helemaal niet dik als je hem vergelijkt met een sumoworstelaar of met de jonge Bart De Wever. Maar zelfs in De Standaard, dé wokekrant bij uitstek, is het ‘Dikke Nordin’ van hier en ‘Dikke Nordin’ van daar. In hun artikels hebben ze het dan wel over Nordin El H., en op de foto hebben ze een zwarte balk over zijn ogen gedrukt, wat allebei uitermate belachelijk is.