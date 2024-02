Kaaiman kiest keurig | Dominee Panda

In november nemen we afscheid van Tian Bao, Bao Di, en Bao Mei. Zij keren gedwongen terug naar het land van hun ouders, een eerste succes voor het nieuwe uitwijzingsbeleid van Nicole de Moor. Van wie de naam alleen al een schending van de antiracismewet is.

Toen in 1957 met Léon Mokuna van de Gantoise de eerste echt volbloed Afrikaanse voetballer in de Belgische competitie verscheen, riepen zijn eigen Buffalo-supporters: ‘Wat doet dane Muer hier?’ Bij Gentenaars heeft de woke-gedachte iets later ingang gevonden dan elders, zoals elke gedachte trouwens. Tiens, ons is het ontgaan, maar is de tekst van ‘De Poppenstoet’ al aangepast? ‘Zwarte Piet marcheert vanvoor, nog zwarter dan een oude Moor.’ Zoiets kan toch niet meer? Wij dachten als kleuter dat het ging om een waterketel die te lang op het vuur had gestaan, wisten wij veel.

Dat de drie pandakindjes naar China gedeporteerd worden, was afgesproken bij de komst van pa en ma naar België. Het was in de dagen dat een duivels plan rijpte in de rommelige bovenkamer van Zelfbediening W. Beke. Omdat hij de populairste van zijn partij wou zijn, en in blote billen en oranje netkousen rondhuppelen nog niet paste bij de katholieke levenswijze, bedacht hij een geslepen manier om verlost te raken van zijn interne rivaal: minister-president Kris Peeters. Hij zou die ijdeltuit bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen naar Antwerpen versassen, zogezegd om Bart De Wever van ’t Schoon Verdiep te verjagen. ‘Als iemand het kan, zijt gij het’, sprak W. Beke tot Kris Peeters, en die dacht: ‘Dat is waar.’

W. Beke dacht iets heel anders: ‘Dat wordt zijn ondergang. En dan ben ik eerste keus voor de beste postjes.’ Om het opzet te laten lukken, moest de onbestaande populariteit van Peeters in Antwerpen geduldig worden opgebouwd. Dat zou later leiden tot een rist bijzonder gênante taferelen, zoals die zaterdagochtend dat hij met zijn vrouw en een leger cameraploegen in de zo goed als verlaten stad een kilo beuling ging kopen. Om te tonen dat hij, in tegenstelling tot de zittende burgemeester, niet bevreesd was voor terreurdreiging.

De Zoo kreeg een mooie troostprijs: de CD&V-gezinsdag in Planckendael. Waar Kris Peeters een steen op Kai Mook smeet.

Bij het begin van die uiteindelijk mislukte propagandacampagne hadden de marketeers een beter idee: tijdens een handelsmissie van de Vlaamse regering in China zou Peeters twee panda’s naar de Antwerpse Zoo halen, zonder zijn nieuwe concurrent daarin te betrekken. Contacten waren gelegd, contracten opgesteld, de minister-president moest ze alleen laten ondertekenen door de Chinezen, een formaliteit.

Maar o jee. Op hetzelfde moment bevond ook federaal premier Elio Di Rupo zich in China. En tot verbijstering van de Vlaamse delegatie kaapte die voor hun neus die twee beren weg, en regelde meteen hun transport en veertig containers bamboestokken naar Pairi Daiza, in zijn electorale achtertuin. De winst van het dierenpark schoot de stratosfeer in, net als het stemmenaantal van de handige handelsvertegenwoordiger. De Zoo kreeg wel een mooie troostprijs: de CD&V-gezinsdag in Planckendael. Waar Peeters onder het oog van de camera’s een steen op de kop van het olifantje Kai Mook smeet.