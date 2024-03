Kaaiman kiest keurig | Down down

In afwachting van de volgende kolder van een politicus of partij, een kwestie van uren of van een nieuwe persconferentie van Vooruit, nemen wij een zijsprongetje naar de Jupiler Pro League, onze hoogste voetbalklasse. Waar de reguliere competitie haar laatste speeldagen ingaat.

Het woordje ‘regulier’ is in dit verband niet op zijn plaats vermoeden wij, maar is intussen gemeengoed in het voetbaljargon, waar het een eigen betekenis heeft gekregen. Zoals ook ‘fair play’ en ‘eerlijkheid’ in het voetbal iets heel anders betekenen dan in de reguliere maatschappij. Of is het hier de seculiere maatschappij? Moeilijke taal, Nederlands.

Iedereen is druk bezig met speculeren over welke clubs zich al dan niet zullen kwalificeren voor play-off 1, alias de Champions’ Play-offs. De steeds talrijkere voetbalanalisten vertellen elke week iets anders, naast oeverloos zagen een van de andere punten van overeenkomst met hun politieke collega’s. Maar interessanter is dat er dit seizoen voor het eerst ook een play-down, officieel de Relegation Play-offs geheten, wordt gespeeld. En dat wordt een hoogfeest voor liefhebbers van bedrog, valsheid, en oneerlijkheid. Kortom: voor liefhebbers van politiek.

Voor wie het allemaal niet van nabij volgt, leggen wij het even uit. Op het gevaar af iets te vertellen wat niet klopt, want als het simpel was, zou het niet thuishoren in ons voetbal. Na het einde van de competitie moeten de laatste vier van de eindstand een minitoernooi onder elkaar afwerken. Alleen de eerste is zeker van het behoud, de derde en de vierde zijn zeker van degradatie, de tweede moet een barragematch spelen tegen de winnaar van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League, zijnde de tweede klasse.

Dat gaat wat geven. In tegenstelling tot in play-off 1 behouden de ploegen in de play-down wél de punten die ze hadden behaald op het einde van de competitie. U begrijpt wat kan gebeuren. Nee, wat zal gebeuren. Het behoud in de hoogste klasse is voor een profclub een zaak van leven of dood. Een degradatie is op alle gebieden een catastrofe. Maar door het feit dat ieder zijn punten behoudt, is de kans groot dat na een of twee speeldagen van die eindronde minstens één ploeg al zeker is dat ze eruit valt. Die spelers kunnen plots poen scheppen. In de resterende matchen geven ze het ofwel weg, om hun tegenstander te plezieren. Ofwel plooien ze zich dubbel, om een derde te plezieren. Dat plezieren zal dan iets kosten.

Zeker, het is reglementair verboden een ander team geld te geven om te verliezen, of een aanmoedigingspremie om te winnen. Maar gelooft u dat iedereen zich strikt aan dat verbod houdt? Denkt u dat niemand nog een telefoontje pleegt naar de doelman van een andere play-downploeg? Meent u dat geen keuken of kostuum meer wordt beloofd aan een scheidsrechter? Hoopt u dat geen enkele buitenlandse keeper of centrale verdediger zijn familie en vrienden zal inschakelen om grove bedragen te verwedden op verlies van zijn team? Dan moeten wij u feliciteren, want aan u behoort het rijk der hemelen (Matteüs 5:3).