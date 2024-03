Kaaiman kiest keurig | Draaikont

Vroeger werd wel eens gegrapt dat politici desnoods in hun blote kont op televisie zouden paraderen om stemmen te ronselen. Toen was dat bij wijze van boutade. Ondertussen heeft een het echt gedaan. CD&V-voorzitster Cindy Envy is dan ook tot om het even wat bereid, als ze op 9 juni maar niet onder de 10 procent zakt. Dat ligt er bij al haar initiatieven nog dikker bovenop dan de jaarvoorraad van L'Oréal, Estée Lauder, Mylène en Sisley op haar kaakskes.

Het sterkste is: met alles wat ze probeert, zakt CD&V dieper en dieper weg. In de partij zijn ze er stilaan van overtuigd dat hun voorzitster niet meer weet wat ze allemaal uitkraamt. Nadat ze eerst al de boeren als kiezers had verloren, beledigde ze in Het Laatste Nieuws ook het christelijke zorgpersoneel: ze zou liever dement worden ergens in Kazachstan dan in Vlaanderen, wat zo te zien niet gelukt is. En met haar euthanasievoorstel verdreef ze de laatste rechtgeaarde katholieke kiezers. Over de Arco-spaarders wordt niet meer gesproken; die zijn al veel langer verraden.

Het enige lichtpuntje voor Cindy was dat Gwendolyn Rutten, opportunistisch als ze geboren is, ook deze kans te baat nam om zich in de belangstelling te wringen en quasi verbolgen vuur spuwde over de uitspraken van haar collega. Die op dat moment driekwart ervan alweer had herroepen.

Wij zijn ooit begonnen met alle bochten van Cindy Envy op te schrijven, maar dat ging onze krachten te boven. Een van de vervaarlijkste was natuurlijk de koppeling van de kinderbijslag aan de spilindex, die Cindy eiste maar niet kreeg. Waarna ze uit colère de volledige begroting blokkeerde, en Jan Jambon zonder septemberverklaring naar het parlement moest, een diepe vernedering. De volgende morgen kwam Hilde Crevits één dag uit ziekteverlof terug, en moest Cindy al haar grootspraak inslikken. Begroting wel goedgekeurd, zonder koppeling van de kinderbijslag aan de spilindex. Een nog diepere vernedering.

De recentste pirouette is de uitbreiding van de euthanasiewet. Haar partij staat al 50 jaar op de rem, maar zij geeft opeens volle gas. Als twee familieleden erom vragen: spuitje. Leven van tanteke voltooid? Het enige wat u moet doen, is bij de apotheker een flacon thiopental halen, volledig terugbetaald door de CM. Abortus mag nu toch tot 18 weken, na de geboorte. Er moeten dringend nieuwe kerncentrales komen. Boeren mogen twaalf keer meer salpeter, methaan en ammoniak uitstoten dan bepaald in het laatste MAP. Natuurverenigingen mogen geen landbouwgrond meer aankopen. En o ja: de wolf moet weg. Jan Loos en Dirk Draulans mogen dan wel beweren dat een wolf geen mensen aanvalt, maar hoe hij reageert op een in oranje netkousen en laarsjes gestoken totebel is nooit wetenschappelijk onderzocht. We hebben alleen een indicatie over hoe hij reageert op rode kapjes.

En dus is de CD&V-voorzitster bereid om naast alleenstaande mannelijke asielzoekers ook wolven uit onze contreien te verjagen. In het belang van boeren en schapenhouders, die ze tot de sluiting van de stembureaus plots in alles ter wille wil zijn. Men maakt zich daar best geen te gedetailleerde voorstellingen van.