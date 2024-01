Kaaiman kiest keurig | Ethanitis

Dat ze in Sint-Augustinus maar al beginnen met hun couveuseafdeling uit te breiden en een nieuwe brigade vroed- en wroetvrouwen aan te werven, want het aantal vroeggeboorten in het Antwerpse zal fors stijgen zodra de ethaankraker van Ineos plechtig in gebruik is genomen.

Die angstaanjagende waarschuwing haalde de media, nadat medische verenigingen uit de Verenigde Staten een brief bij Hilde Crevits en Zuhal Demir hadden laten afgeven. Daarin spoorden ze de ministers aan de pas verstrekte vergunning voor die kraker weer in te trekken. Zo ze al niet weer ingetrokken wás natuurlijk, want in de States konden ze het allemaal zo goed niet meer volgen. De ethaanverwerker zou niet enkel verantwoordelijk zijn voor vroeggeboorten, maar ook voor een toename van astma, kinderkankers, longoedeem en zweetvoeten. Dat ze daar bij de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie geen aandacht voor hadden gehad, laat staan aanstoot aan hadden genomen, konden de Amerikaanse artsen niet vatten. Waren ze bij Natuur en Bos op kerstvakantie? Was Frank Vandenbroucke zelf ziek geworden? En waartoe dient een Raad van State?

Op het kabinet van beide ministers keken ze raar op, een dagelijkse gewoonte. Zelfs de klagers van dat Hollandse parkje hadden in hun bezwaarschriften geen gewag gemaakt van dreigende epidemieën. Na een tweede lezing bij Demir, en een vierde bij Crevits, werd het duidelijk dat de Antwerpse kraker niet rechtstreeks schuldig zou zijn aan vernoemde aandoeningen bij ons, maar onrechtstreeks wel in de Verenigde Staten. Het ethaan dat Ineos in Antwerpen wil kraken komt namelijk uit Texas en Pennsylvania, en wordt daar bovengehaald op een manier die de volksgezondheid ten gronde richt. Nu wil het toeval dat wij ooit in Pennsylvania hebben verbleven, meer bepaald in Allentown. Waar ze de beroemde Liberty Bell uit de Onafhankelijkheidsoorlog hebben verborgen toen Britse plunderaars die uit Philadelphia wilden stelen, maar dat terzijde. Wij hebben daar niemand horen klagen over vroeggeboorten, astma, kinderkankers of longoedeem. Wel over zweetvoeten. Maar toen werd niet op grote schaal geboord naar schaliegas en bleven schadelijke chemische stoffen als ethaan, methaan en nethaan waar ze thuishoren: onder de grond. Dat kan ondertussen veranderd zijn.

Op ’t Schoon Verdiep kreeg uw leider bijna een hartaanval toen hij het nieuws vernam. Het ‘voorlopig positief advies’ van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie kon plots heel wat voorlopiger blijken dan cynici van de pers al hadden voorspeld. En als de pas herstarte bouwwerken opnieuw moesten worden stilgelegd, kon Jim Ratcliffe wel eens sneller het contract met Antwerpen opzeggen dan dat met Erik ten Hag, zijn broddelende en brabbelende trainer bij Manchester United. Tom Pidcock kijkt ook beter uit zijn doppen, het geduld van de baas is niet eindeloos. Voor hoeveel heeft de Vlaamse regering zich garant gesteld? Was het een half miljard of een heel? De verklaringen in het parlement van Vlaams minister van Economie Jo Brouns en de waarheid liepen niet parallel, maar welke van de twee correct was, herinneren wij ons niet. Hadden ze in de documenten daarover niet alle bedragen en engagementen zwart overgekleurd, of was dat bij een ander schandaal?