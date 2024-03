Kaaiman kiest keurig | Euroleiders

Iemand van wie we niet veel meer horen, is de roemruchte Chinese geheim agent Danny Woo, de 007 van de Yangtze. Eerst werd zijn met bloed, zweet en yuans uitgebouwde spionagenetwerk in België blootgelegd: de gebroeders Creyelman. En nu blijkt het enige wat die hem ooit hebben geleverd, een profielschets van Europees president Charles Michel, nutteloos. Target houdt er namelijk mee op, zal zelfs geen lid van het Europees Parlement worden.

Woo mocht het gaan uitleggen op het ministerie voor Staatsveiligheid van de Volksrepubliek China, vanwaar niemand wederkomt. De kans dat we Danny terugzien is kleiner dan de kans dat we op de Meir Elvis kruisen. Jean-Luc Dehaene durven we in dit verband niet meer te noemen, die schijnt elke middag iets te gaan drinken op de Markt in Vilvoorde. Spreekt wat raar, maar dat deed hij vroeger ook.

Charles Michel dacht eerst eieren voor uw geld te kunnen kiezen, en kondigde aan zijn job als hoogste leider van de EU in de zomer te laten vallen om in de winter niet werkloos te worden. In lijn met de basisgedachte van liberale partijen: eigenbelang eerst. Zie ook: G. Rutten. Dat de Europese president enkele maanden langer in functie moet blijven dan het Europees Parlement is geen werkbare regel, maar zo zijn er meer in de Unie. Het dubbele leiderschap tussen permanent Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitster Ursula von der Leyen bijvoorbeeld. Dat kon niet geestiger in de verf worden gezet dan door het sofa-incident in Turkije, meesterlijk geregisseerd door president Recep Tayyip Erdogan. Na dat pijnlijke tafereel gunden Charles en Ursula elkaar geen blik meer.

Die twee kapiteins op één schip, dat was een ideetje van meesterbricoleur en AI-speerpunt Jean-Luc Dehaene. Het was een spitsvondigheid in zijn fameuze Europese grondwet, bij de eerste twee referenda meteen de vuilnisbak in gekieperd door de Nederlandse en Franse bevolking, stichtende leden van de Unie. Nu kan niemand geloven dat een politicus zich iets gelegen laat aan de uitslag van een referendum. Dus werd de grondwet weer uit de vuilnisemmer gevist, kreeg ze een ander kaftje, hier en daar werd een onbelangrijk artikel herschreven of geschrapt, en onder de nieuwe naam ‘Verdrag van Lissabon’ werd ze minder dan twee jaar nadat ze was afgewezen aangenomen. Waar zouden die anti-EU-gevoelens bij de Europese burgers toch vandaan komen?

Wie Charles Michel verplicht heeft zijn termijn wel uit te doen of wat hij in ruil heeft gekregen, komen we later te weten. In afwachting wordt hij resoluut van het podium geduwd door een geslepener aandachtszoeker: Alexander De Croo. Hij is tot eind juni voorzitter van de Europese Raad, want naast een Europese Commissievoorzitster en een permanente Europese Raadsvoorzitter, is er nog een tijdelijke Europese Raadsvoorzitter, en vergeten we ook de Europese Parlementsvoorzitster niet. En dat zou Joe Biden moeten onthouden? Donald Trump kan het niet schelen, die negeert ze allemaal.