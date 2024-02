Kaaiman kiest keurig | Flikflakka

Net op het moment dat onze belangrijkste twee drugsbestrijders, Bart De Wever en Ine Van Wymersch, vrolijk zingend door jungles en pampa’s hotsten en botsten en onderzochten of de narcoticatrafiek naar Antwerpen niet goedkoper vanop de oostkust dan vanop de westkust van Zuid-Amerika zou vertrekken, pakten de media hier uit met de sensationele onthulling dat het meest problematische drugsgebruik in de wereld zich afspeelt in Roeselare. Dat wisten wij al lang.

In ’Het Journaal’ en ‘Terzake’ kregen we beelden te zien van de Grote Markt, waar jongeren en minder jongeren demonstraties gaven van verbazingwekkende lichamelijke lenigheid. Wij dachten eerst dat het onze turnploeg voor de Spelen in Parijs was. Alsof er geen gebeente in stak, zo krinkelden en kronkelden hun lichamen. Het riep herinneringen op aan ‘Madame Caoutchouc’ vroeger, maar die trof je alleen op de Sinksenfoor.

Wij hebben ooit in een carnavalsshop in Maastricht ‘Rubberen Vrouw met Piepgeluid’ in een rek zien liggen. Daar konden wij moeilijk aan weerstaan. Maar een carnavalsshop is zoals De Standaard: je vertrouwt hun artikelen niet. Dus toen bleek dat wij dat mens eerst zelf moesten opblazen, en het gevaar groot was dat wij daarbij heel wat harder zouden piepen dan zij, hebben we het maar gelaten.

Wie naar Guayaquil is gereisd terwijl de brand uitslaat in Roeselare, maakt zich lichtjes belachelijk.

De soepelheid van een circusgymnaste kun je blijkbaar ook bereiken met een paar snuifjes flakka, het nieuwste poeder op de markt. Koop gerust genoeg, want het kost niet eens 20 euro voor een gram, verzekerde een expert. Ons lijkt de plaag simpel te bestrijden: film de verslaafde tijdens zijn of haar acrobatie, verplicht hem of haar nadien om naar zichzelf te kijken, en die komt niet meer in de buurt van dat spul. Maar blijkbaar onderschatten we dan het verslavende karakter van deze designerdrug, die niet uit planten of zwammen wordt getrokken, maar in een laboratorium wordt gekookt. Zoals bij Walter White in Albuquerque, of bij Jan Tytgat in Leuven.

‘Waarom de nieuwe zombiedrug precies in Roeselare opduikt, kan niemand verklaren’, luidde het besluit van de reportage. Ja, het zal. Dat kunnen wij zeer precies verklaren. Tijdens dertig jaar werken voor Roularta hebben wij de meest vreemde producten via de interne post zien passeren. Wij zijn eens met de redactie van Knack op bezoek geweest in de drukkerij in Roeselare. We werden letterlijk onder de voet gelopen door het personeel dat als bezetenen van hot naar her en terug holde en rolde, een groot contrast met het arbeidstempo op de redacties in Brussel. Toen al besloot onze chef Economie: ‘Die pakken hier pillen.’

Wie naar het paradijselijke Guayaquil is gereisd terwijl de brand uitslaat in Roeselare, maakt zich natuurlijk lichtjes belachelijk. Die hele Zuid-Amerikatrip van uw leider had geen nut, tenzij wat zorgeloze qualitytime voor hem en Ine. Als je een epidemie wil indijken moet je niet gaan kijken waar ze het hevigst woedt, want daar weten ze dat duidelijk zelf niet. Ga waar ze niet woedt.