Kaaiman kiest keurig | Fortissimi

Verkijk u niet op de ogenschijnlijke terreinwinst in de Donbas, het Russische leger lijdt zware materiële verliezen. Zo werd ons plots verzekerd door weer nieuwe experten. De Zwarte Zeevloot ligt op de bodem van de gelijknamige zee, en elke dag worden vijf peperdure gevechtsvliegtuigen uit de lucht geschoten.

Die successen lijken de Oekraïense bevolking op het eerste gezicht niet ten goede te komen, maar vergroten wel de slaagkansen voor een verrassingsaanval van de NAVO. Wij Belgen moeten daarin een beslissende rol spelen. Het kan zijn dat de Russen België op de kaart hebben gezet, zoals Vladimir Poetin beweerde, maar evengoed kunnen de Belgen Rusland van diezelfde kaart vegen. Met als motto de boutade van Mark Eyskens: ‘De Russen zijn gebelgd, maar de Belgen zijn gerust.’

Op het slagveld beschikken wij over troeven waar het Rode Leger geen antwoord op heeft. Kaat en Dries Borstlap! Uit ‘Kamp Waes’. In de rug gedekt door Georges-Louis Bouchez en Laura Tesoro, van ‘Special Forces’. En van ravitaillering voorzien door Fatma Taspinar van ‘Celebrity MasterChef’. Dan mag wel niemand een opmerking maken over de kruiding van haar tapaspinargerechtjes, of ze begint weer te wenen en loopt woedend weg. Hebt u dat gezien, het einde van de eerste aflevering? Juryvoorzitter Nick Bril heeft maar één keer nog verbijsterder gekeken. Arme Geert Meyfroidt. Heeft zo zijn best gedaan om tijdens de coronacrisis de sympathieke uit te hangen en via die omweg een lekker visje aan de haak te slaan. Was me dat een vergissing. Hij zou zelf ook mee naar het front kunnen, met een veldhospitaal, maar met die lichtgeraakte fouragemeesteres in de tent gaan we hem dat niet aandoen.

Sven Mary is nu diepvriestemperaturen gewoon en is sinds zijn jeugd vertrouwd met het kwaadaardige gedrag van een dictator.

We hebben trouwens geen lazaret van doen, tactisch wordt onze strijdmacht namelijk geleid door Roger Housen en Marc Thys. Dat betekent: alleen gewonden bij de vijand. Door steenslag. Jinnih Beels sturen we als infiltrante de Russische linies in, dan slaan ze daar na een paar uur elkaar het hoofd in. Een pessimist zal opwerpen: ‘En wat als het winter wordt? In Rusland is het dan ijzig koud.’ Sven Mary. Die is de diepvriestemperaturen nu gewoon, en is sinds zijn jeugd vertrouwd met het kwaadaardige gedrag van een dictator.

Poetin dreigt al met atoomwapens. En bang dat we zijn. Hij heeft blijkbaar geen benul van wat wij aan pyrotechnisch materiaal hebben liggen bij onze voetbalsupporters, en van het assortiment kernkoppen in de hangars van Kleine Brogel. Die zijn wel niet van ons, en we missen langeafstandsraketten om ze tot op het Rode Plein te schieten, maar als we een beroep doen op de mannen van PostNL worden ze binnen de dag aan het Kremlin afgeleverd, boem paddenstoelenslag. Geen antiraketsysteem dat daarop voorzien is. En indien Donald Trump zijn bommen terug wil, moet hij ze maar komen halen. Over de afrastering klimmen is geen goed idee, dat hebben nóg grotere idioten dan hij ondervonden. Sinds er een extra schrikdraad hangt tegen August en Noëlla is er helemaal geen doorkomen meer aan.