Kaaiman kiest keurig | Gemeyne borze

Velen vragen zich af: zou er ergens ter wereld, in een uithoek van de jungle of op een extra koud plekje aan de polen waarvoor zelfs Sven Mary terugdeinst, een land zijn waar de korf van de belangrijkste twintig beursgenoteerde aandelen bestaat uit negentien beursgenoteerde aandelen? België! Thuishaven van René Magritte, Paul Delvaux en Cindy Envy. Alleen daar kan zoiets. Nadat Euronav van de familie Saverys op maandag feestelijk als lid van de Bel20 werd binnengehaald, werd het er dinsdag even feestelijk weer uitgekieperd. En dat wist iedereen al op zondag. Waarom ze dat dan op maandag toch nog deden, kan een mens met gezond verstand niet uitleggen, daarvoor moeten we terecht bij beursanalisten.

Laten we even stilstaan bij wat de beurs is. Al sinds de tulpenbollen van Amsterdam is de beurs een georganiseerde windhandel die om de tien jaar tot catastrofes leidt voor wie zich erop gewaagd heeft. Het is simpel. U hebt een aandeel gekocht met een koers van 100 euro. Het daalt vandaag met 50 procent, u hebt nog 50 euro. Morgen stijgt het opnieuw met 50 procent, dan hebt u 75 euro, 25 procent verlies. Stel dat het omgekeerde gebeurt: het stijgt vandaag met 50 procent, u hebt 150 euro. Morgen zakt het met 50 procent, dan hebt u opnieuw 75 euro, weer 25 procent verlies. Met andere woorden: een belegger verliest op de beurs hoe dan ook een kwart van zijn inzet. Als de lotto een belasting is op domheid, is de beurs een belasting op nooit geëvenaarde stupiditeit.

Goede bedrijven, slechte bedrijven, dat maakt geen enkel verschil. De CEO van een firma waarvan u aandelen hebt gekocht, maakt op een plechtige bijeenkomst de kwartaalresultaten bekend. Een dwaze verplichting die vraagt om miserie. Maar zie, de CEO heeft goed nieuws: het kwartaal was schitterend. Omzet: 40 procent hoger. Ebitda, een term die alleen in De Tijd wordt gebruikt: 30 procent hoger. Nettowinst: 25 procent hoger. En de vooruitzichten voor de acht volgende kwartalen zijn nog beter. U haalt opgelucht adem, geeft een extra rondje, voelt welbehagen door lijf en leden stromen, tot u ’s avonds het beurspraatje op Kanaal Z ziet. Uw aandeel: 15 procent gezakt. Hoe kan dat? Simpel. Een of andere formolmug van Kepler Cheuvreux, of erger, KBC, heeft in een commentaartje geschreven dat hij het somber inziet voor het derde kwartaal van 2027. Als de grondstofprijs zou zakken… Hij heeft zijn zin nog niet afgemaakt of baf: 15 procent eraf.

Begin januari komen die analisten u ook altijd verblijden met hun favorieten voor het nieuwe jaar. Melexis! Dat was me nog eens een aanrader. U kent het riedeltje: in elke auto zitten minstens 300 chips die Roland Duchâtelet op zijn zolderkamertje aaneen heeft gesoldeerd. En door de elektrificatie van het wagenpark gaat dat nog toenemen: 400 chips. Naïeve zielen, om Kaaiman niet te noemen, die hun laatste spaargeld bijeenschraapten om van deze buitenkans te profiteren, waren twee maanden later al 20 procent van hun geld kwijt. En moesten terug gaan werken.