Kaaiman kiest keurig | Glazen patatten

Kunt u zich op culinair gebied iets onsmakelijkers inbeelden dan een gratis warme maaltijd op school? Toen Kaaiman meer dan een halve eeuw geleden zijn middelbaar onderwijs probeerde te volbrengen, waren er in ons college nog welgeteld zes beklagenswaardigen die ’s middags warm eten naar binnen moesten duwen, terwijl wij en de rest in een andere refter zaten te genieten van lekker belegde boterhammen of ovenverse koffiekoeken.

Op een dag leken die zes er zes plus één te gaan worden, u raadt maar raak, toen dat warme middageten plots werd opgediend door een blitse blonde in een gevaarlijke minirok, maar die werd na twee dagen al overgeplaatst naar de eetzaal van de priester-leraars. Tegen wie wij van toen af aan een terecht gebleken achterdocht koesterden.

Bij het idee ‘gratis warme maaltijd op school’ duiken de namen Peter Goossens of Tim Boury niet als eerste voor iemands ogen op. Er bestaat een categorie voedsel waarvan de bereidingswijze moeilijk te achterhalen is, dat men aantreft in kazernes, gevangenissen, ziekenhuizen en woonzorgcentra, en dat bij alle slachtoffers dezelfde reactie uitlokt: ‘Bah!’ Een gratis warme maaltijd op school behoort tot dat uitgelezen kransje.

En dus wordt het door Vooruit-voorzitster Melissa Depraetere als breekpunt op de onderhandelingstafel gelegd na de komende verkiezingen. Zegt ze nu, ze zal dat dan niet meer zeggen. Zo ze al bij die onderhandelingen betrokken wordt, want als Vooruit mag meedoen, zit Conner aan de tafel. En die heeft bij zijn rijke broer wel beter eten leren appreciëren. Persoonlijk zouden wij ook gratis warme maaltijden op school als breekpunt op de onderhandelingstafel leggen, maar dan om ze grondwettelijk te verbieden.

Vader Anseele is de echte stichter van Vooruit, maar dan als bakkerij, wat het beter was gebleven.

Bij Vooruit hebben ze blijkbaar niet alleen Frank Vandenbroucke en Caroline Gennez teruggehaald uit het verborgene, maar ook het biefstukkensocialisme van Edward Anseele senior. Vader Anseele is dan ook de echte stichter van Vooruit, maar dan als bakkerij, wat het beter was gebleven.

Er dient wel onderstreept te worden dat weinig biefstuk moet worden verwacht in een gratis warme maaltijd op school, om financiële dan wel om ideologische redenen. Stel u voor dat Groen de kiesdrempel haalt en zich nog maar eens in een meerderheid laat misbruiken, dan worden die eetfestijnen ook nog veggie. Alleen wie ooit warme groenten heeft gegeten in een college of lyceum, kan bevatten tot welke laagten de kookkunst kan dalen. Vermoedelijk zijn zelfs de tapas van Fatma Tapaspinar beter.

Die socialisten zijn, net als hun toekomstige gratis schoolmaaltijden, van de ratten besnuffeld. Hoe zit het inmiddels in Antwerpen, waar eerst Tom Meeuws bijna sneller ging lopen uit het schepencollege dan indertijd van bij Liesbeth Homans. En waar vervolgens meesterintrigante Jinnih Beels begreep dat ze het best zijn voorbeeld kon volgen Hebben ze daar nu al een lijsttrekker voor de lokale verkiezingen op 13 oktober, of komen ze meteen op als aanhangsel van N-VA?