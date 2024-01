Kaaiman kiest keurig | Grand Slam

Het veel te brede scala van Vlaamse poëzie kent twee uitersten: aan de ene kant Guido Gezelle, aan de andere Herman Van Rompuy.

Eerst Gezelle:

Nu Van Rompuy:

Bon, wie van de twee is de beste dichter? Daarover zal toch niemand lang moeten nadenken? Je kunt dus begrip opbrengen voor een slampoëet als Hind Eljadid, die op een volksfeest zo een haiku van Van Rompuy moet voordragen, en na een flits van literair besef beslist iets anders te declameren: ‘Medeplichtigheid aan genocide is geen feest waard. Dit soort Europa is geen feest waard. From the river to the sea, Palestine be free.’ Het aantal lettergrepen klopt misschien niet met wat de Japanners voorschrijven, maar inhoudelijk is het sterker dan alle quatsch die Van Rompuy op papier durfde te zetten.