Kaaiman kiest keurig | Grote goeroe

Het is alweer prijs, er is nog maar eens een beursgoeroe in de ravijn gereden: Cathie Wood, bijgenaamd ‘De Techkoningin.’

‘De Pechkoningin’ is dichter bij de waarheid, zeker voor haar investeerders. Had met haar beleggingsfonds ARK miljarden opgehaald en die voor de helft belegd in zeven aandelen. Een van die zeven was Tesla, waarvoor mevrouw Wood twee weken geleden nog een koersdoel van 2.000 dollar vooropstelde, terwijl het niet eens tegen 200 dollar noteert. Met koersdoelen van analisten lach je je een beroerte, tenzij je ze gelooft, dan krijg je er een. We lezen in De Tijd: ‘In 2023 deden de ARK-fondsen in totaal 14,3 miljard dollar in rook opgaan.’ Het is nog niet zoveel als de steun aan Oekraïne, maar het chemische resultaat is hetzelfde.

Wij hebben zelden meer instemming met een column gekregen dan toen we het kopen van aandelen, inzonderheid op Euronext Brussel, een belasting op extreme stupiditeit hadden genoemd. Naar analogie met de ‘belasting op domheid’, die Geert Noels toeschreef aan het invullen van een lottoformulier. Ook in de smaak viel de suggestie om beursanalisten, om te beginnen die van Kepler Cheuvreux en KBC Bank & Verzekering, onder de daartoe opnieuw buitengerolde guillotine te leggen. Bank én Verzekering, de ergste twee vormen van oplichting bij elkaar, wie durft zich zo te noemen?

Beursgoeroes zijn de ereklasse van de charlatanerie. En velen werken nog altijd met het stokoude Ponzi-systeem.

Om de tien jaar staat ergens in het land of in de wereld een nieuwe speculatiepaus op, niet te verwarren met Jan Boone, die woekerwinsten in het vooruitzicht stelt, vooral voor zichzelf. Wat was de naam van die Charel met zijn bitcoins ook weer? Sam Bankman-Fried. Héét ook nog Bankman, hoever kan je het drijven? 25 jaar cel, en daar kwam hij goed mee weg. Zijn Chinese concurrent Changpeng Zhao wacht een boete van 4,5 miljard dollar. Al toonde de aanklager zich mild: hij mag in twee schijven betalen. Dat niemand verbaasd opkijke als Changpeng Zhao plots Chengpang Zhao is geworden.

Beursgoeroes zijn de ereklasse van de charlatanerie. En velen werken nog altijd met het stokoude Ponzi-systeem, genoemd naar de Italiaanse meesterbedrieger Charles Ponzi. De superhoge intrest van de eerste klant wordt betaald met de inzet van de tweede, enzoverder. Gratis mond-tot-mondreclame zorgt voor een kettingbriefvariant, waarbij je lange tijd ook het kapitaal van de eerste intekenaars kunt terugbetalen, wat de aantrekkingskracht nog verhoogt. Maar uiteindelijk klapt de hele constructie gegarandeerd in elkaar.

Toen wij in tempore non suspecto in Humo hadden geschreven dat het fameuze Moneytron van Jean-Pierre Van Rossem niets anders was dan een zoveelste vorm van dat piramidespel, kregen wij Jean-Pierre zelf aan de lijn. Liet op onstille toon weten dat hij voor de rechtbank een schadevergoeding van 100 miljoen frank van ons zou eisen, en dat hij Humo ging opkopen en iedereen ontslaan. Waarna wij ietwat ongerust Guy Mortier belden: ‘Guy, slecht nieuws voor ons beiden.’ Maar op de Humo-baas maakte het weinig indruk: ‘Trek u dat niet aan. Hij zal rapper in den bak zitten dan wij.’ En zo geschiedde. Van Rossem had goed geluisterd naar Jean Paul Getty: ‘Als je bij de bank honderdduizend dollar in het rood staat, heb jij een probleem. Als je honderd miljoen dollar in het rood staat, heeft de bank een probleem.’