Kaaiman kiest keurig | Harrods

De Standaard is een internetretailer die een breed gamma aan consumptieartikelen aanbiedt. Gaande van potten en pannen over messensets, donsdekens, waterdichte winterjassen, badkamerlinnen, elektrische fietsen en kunstkerstbomen tot all-in-one keukenrobots, de onvermijdelijke airfryers, slimme infrarood verwarmingspanelen, kandijsuiker, cruises naar de Lofoten, en een krant.

De Standaard Webshop werkt als volgt. U bestelt online iets, even denken: een schipperstrui met ritssluiting. Lekker warm in de winter. U vult uw maat in, kiest een kleur, en betaalt het verschuldigde bedrag, dat altijd met een korting van 40 procent beweert te zijn. Op het moment dat u uw bankapp afsluit, rinkelt de bel. Wie kan dat wezen? U doet de deur open. Een niet-witte man, die uit een wel-witte bestelwagen is gesprint, lacht u vriendelijk toe: ‘Is dat hier voor die schipperstrui?’

Wel opletten met vuurvaste ovenschotels. Wij hadden eens een set van drie gekocht, en toen wij de eerste na drie kwartier uit de oven wilden halen, bleek hij gewoon in tweeën gebroken. En de kabeljauw die erin had gelegen, plakte aan de bodem van de oven en is er nog altijd niet helemaal af. Wij hebben ook ooit zes flessen lussac-saint-émilion besteld, en nadat wij dat ellendige houten kistje eindelijk hadden opengebroken met een hamer en een beitel en een figuurzaag, bleken er zes flessen montagne-saint-émilion in te steken. Maar goed, je moet al een gediplomeerd sommelier zijn om dat verschil te proeven.

Doodjammer dat de krant niet de kwaliteit van de andere producten haalt. Toch viel ons oog op een klein stukje dat het waard was om aan u te vertellen. Het was in een grotere reportage over het landbouwersprotest en de redacteur van dienst had zowaar een boer uit Doornik tegengehouden, dat is wat anders dan die opscheppers in ‘Oorlogsreporters’. En wie was in de ogen van die mens de grote schuldige voor alle miserie op de velden: Colruyt! Aha, dan staan onze zintuigen op scherp.