Kaaiman kiest keurig | Heldendom

De meningen over Aleksej Navalny vallen uiteen in twee strekkingen. Voor politiek correct denkenden is hij een held, in Kaaimans stamcafé noemen ze hem ‘ne stoemmerik’. Leek bovendien op Paul Van Tigchelt, maar dan zonder die belachelijke opgerolde hemdsmouwen.

Bekijken we het objectief. Je wordt door je eigen regering vergiftigd, maar omdat ze iets te weinig novitsjok door je koffie hebben geroerd, zullen ze de klus in een hospitaal in Omsk afmaken. Maar kijk, duizendste geluk is je deel, de Russische regering moet met de Duitse een akkoord sluiten over een nieuwe gaspijplijn en is bereid je naar een ziekenhuis in Berlijn te laten overbrengen. Denkend: das schaffen die Duitsers toch niet, en dan sterft hij bij hen en zitten zij ermee. Maar die Duitsers schaffen das wel, onderschat hen nooit. Je geneest, mag revalideren in een comfortabel appartement in een chique wijk, en krijgt elke maand een fikse toelage. Je weet ook zeker: als je terugkeert naar Moskou, word je meteen gearresteerd en getransporteerd naar een Siberisch strafkamp waar je niet lang meer zult leven. De Duitsers herhalen: ‘Blijf gerust hier, die flat is voor jou, je wordt onze Ruslandadviseur, en wij zorgen voor jou en je gezin.’

Wel, wie stapt dan op het vliegtuig naar Moskou: een held of een idioot? De verbijsterde Duitsers roepen verontwaardigd over zoveel dwaasheid: ‘Zum Kuckuck mit dir.’ En de al even verbaasde Russen laten daar hun eigen variant op volgen: ‘Zum Gulag mit dir.’ Als het zijn bedoeling was om Vladimir Poetin uit te schakelen is hij grandioos mislukt, hijzelf is er niet bepaald beter van geworden, zijn vrouw en kinderen zijn er niet beter van geworden, en Russische opposanten durven in jaren geen kik meer te geven. Zeker, Karel Verhoeven en Guy Verhofstadt roemen je heldhaftigheid, en beweren dat de moord op jou bevestigt hoe zwak het regime van Poetin is geworden. Maar raad eens wat: die Poetin trekt zich dat niet aan, die doet alsof hij dat niet leest. Ja maar.

Je vrijwillig laten opsluiten in een strafkolonie op 3.000 kilometer van de macht is geen schoolvoorbeeld van efficiënt oppositie voeren.

De geschiedenis heeft het veelvuldig aangetoond: als je een dictator ten val wil brengen moet je dat niet doen van buitenuit, maar van binnenin. Je moet opklimmen in zijn entourage en zijn vertrouwen winnen. Je huichelt en fleemt, vleit en kruipt, veegt mouwen en likt zolen, en als de dictator zijn aandacht even laat verslappen: tsjak, een mes in zijn rug. Dát is efficiënt oppositie voeren, je vrijwillig laten opsluiten in een strafkolonie op 3.000 kilometer van de macht is dat niet.

Nelson Mandela was ook zo een koppigaard: 27 jaar gevangengezeten, waarvan 18 jaar dwangarbeid in de kalkgroeven van Robbeneiland. Moest alleen een verklaring ondertekenen dat hij afzag van geweld, en hij was vrij. U en ik zouden zeggen: ‘Natuurlijk zien wij af van geweld, waar is hier de uitgang?’ En twee uur later zouden wij de gewapende revolutie leiden. Nelson niet, bleef zitten. Waardoor het apartheidsregime tien jaar extra heeft standgehouden.