Kaaiman kiest keurig | Heren, vertrekt

En nu ernstige zaken, want door de focus op de verkiezingen te richten zou een mens vergeten wat echt belangrijk is: het Belgische wielerseizoen begint vandaag. Met de Omloop Het Nieuwsblad, voorheen Omloop Het Volk geheten, wat toch op een of andere manier sympathieker klonk. Remco Evenepoel start niet, komt dus wellicht ook niet aan, al weet je dat bij hem nooit, en zo is Wout van Aert topfavoriet. Hoewel hijzelf meermaals heeft geroepen dat hij dit voorjaar maar op twee koersen mikt: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Een slimme strategie, zeker als je de week vóór de Ronde van Vlaanderen ziek wordt of je sleutelbeen breekt.

De moderne wielersport bestaat uit hoogtestages en computerdata. Grauwe nerds met een diploma hebben blozende soigneurs met een valies verdrongen. Wij betreuren dat. Vroeger kwam het erop aan de dag voor een grote klassieker de juiste piqûre te zetten, nu zijn ze maanden vooraf al met gedetailleerde schema’s de renner aan het voorprogrammeren. De dag dat een robot van Elon Musk of Bill Gates de Amstel Gold Race wint, is niet ver meer af. Zijn ChatGPT-collega zal dan Renaat Schotte al uit de commentaarcabine hebben verdreven, wat wél een goede zaak zou zijn, natuurlijk. Aan een virtuele José De Cauwer wordt gewerkt, maar tot nu toe weigeren alle artificiële-intelligentiesystemen om alles vier keer te zeggen zoals José doet, dan blokkeert het programma.

Vroeger trainden renners om te kunnen koersen, nu koersen ze om te kunnen trainen.

Drie maanden voor die ene wedstrijd die hij wil winnen, mag de coureur geen kilometer meer afwijken van wat een duur team IT'ers, kinesisten, diëtisten, psychologen en religieuze consulenten heeft uitgetekend. Eet hij twee weken voor de race één gram chocoladekorrels te veel of te weinig, dan wordt ernstig aan forfait gedacht. Vraag hem niet op zaterdag 16 maart Milaan-Sanremo te rijden, of op zaterdag 12 oktober is hij kansloos in de Ronde van Lombardije. Het is zoals in het voetbal: vanaf hun vierde trainen ze elke dag acht uur met de bal, maar dwing een linksback om een paar meter naar rechts te schuiven en die jongen verliest al zijn kwaliteiten. Moet met een gebroken zelfvertrouwen in therapie.

Vroeger trainden renners om te kunnen koersen, nu koersen ze om te kunnen trainen. O wee wie een uur na Dwars door Vlaanderen op woensdag niet in het vliegtuig naar Tenerife zit, om daar donderdag en vrijdag, soms ook zaterdag, twaalf keer per dag de Teide op en af te vliegen. Die komt er zondag niet aan te pas in de Ronde van Vlaanderen, in de pers steevast ‘Vlaanderens mooiste’ genoemd. Wat Jean Blaute ooit heeft ontkracht: ‘Vlaanderens mooiste is niet de Ronde van Vlaanderen, Vlaanderens mooiste is Annelies Beck.’ Jean heeft altijd problemen gehad met zijn ogen.