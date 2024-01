Kaaiman kiest keurig | Hortiflora

Aan ieder van u een fijn 2024, vergeet op 9 juni niet op de PVDA te stemmen, en wanhoop nooit: tot op de laatste dag kan het rad van fortuin uw kant op draaien. Zo was er op de valreep van 2023 zelfs goed nieuws voor prins Laurent: ‘Libië schakelt Sven Mary in voor zaak tegen prins Laurent.’ Zo'n meevaller had de prins niet meer verwacht. De kans dat hij zijn 50 miljoen euro alsnog gaat krijgen is fors gestegen.

Eerst een rechtzetting, het jaar begint goed. Wij hebben zaterdag twee militairen dooreen geklutst, een nobel streven op het slagveld, maar niet in De Tijd. Admiraal Michel Hofman heeft niet gezegd dat we alleen met stenen kunnen gooien als de Russen komen, hij heeft het gedacht. De overste die het publiekelijk zei, was Marc Thys, generaal op kennelijk ongeruste rust. Dat laatste gappen wij van de boutade waarmee Mark Eyskens eerder waarschuwde voor onze argeloosheid: ‘De Russen zijn gebelgd, maar de Belgen zijn gerust.’ Onze excuses aan de admiraal, en dank voor zijn hulp aan Pol, Pel en Pingo.

Over naar de Libische kwestie. Lezers van De Tijd kennen ze wel, Rik Van Cauwelaert brengt de aangelegenheid in zijn ‘Paleis der Natie’ geregeld onder de aandacht. Werd Laurent maar door elk paleis zo gesteund. De prins had jaren geleden een briljant idee, een van de vele: waarom de woestijn niet vol bomen zetten? Zand is er, zon à volonté, en toen hij zelf een keer in de Sahara ging spitten, trof hij tot zijn verrassing in de ondergrond water aan.

Vastberadener dan ooit stichtte hij een niet-gouvernementele organisatie, omdat de koninklijke familie al sinds Leopold II weinig vertrouwen heeft in wel-gouvernementele organisaties. Zijn Global Sustainable Development Trust tekende een akkoord met het Libische staatsinvesteringsfonds om in hun woestijn alvast een paar boompjes te planten, de prins dacht aan een stuk of vijf miljoen. Als die wortel schoten en blad droegen, konden de zaken op grotere schaal worden aangepakt.

Lieve Mostrey mag in De Tijd de hemel in geprezen worden, in Tervuren denken ze daar wellicht anders over.

Zoals elk visionair project liep ook dit op de klippen: een nieuwe regering in Tripoli gooide het herbebossingsplan in de vuilnisbak. De prins bleef zitten met een niet-betaalde factuur van 50 miljoen euro, intresten meegerekend 65 miljoen, en die wou hij graag innen. Hij won alle processen die hij daartoe aanspande, in verschillende landen, maar de pogingen om geblokkeerde Libische tegoeden bij Euroclear los te weken vingen allemaal bot. Lieve Mostrey mag dan wel in De Tijd de hemel in geprezen worden, in Tervuren denken ze daar wellicht anders over.

Ondertussen gingen de Libiërs in de tegenaanval met een vordering tegen Laurent wegens afpersing, fraude en onwettige beïnvloeding. Dat veroorzaakte in Villa Clementine enige bezorgdheid, tot dus het verlossende bericht kwam: Libië neemt Sven Mary als advocaat. Mary is net terug van de Arctic Circle Trail, een tocht bij min 30 graden Celsius, die hij met andere BV’s ondernam voor het televisieprogramma ‘De expeditie: Groenland’. Een nieuwe, en we mogen al verklappen vergeefse, poging om eindelijk verlost te geraken van zijn vadertrauma. En om via de televisie weer wat reclame voor zijn kantoor te voeren, met gewonnen rechtszaken zal dat niet lukken.