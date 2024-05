Kaaiman kiest keurig | Immo Verlinden

Er heeft zich weer een sterk geval van immanente gerechtigheid voorgedaan: Peter Verlinden moet zijn huis verkopen. Verlinden heeft al uit alle ruiven gehapt: heeft gewerkt voor de nationalisten van de Volksunie, voor de socialisten van de VRT, voor de echte liberalen van Els Ampe, en komt nu op voor wat officieel de christendemocraten heet. Zijn leven als echte liberaal was van korte duur: één week na de voorstelling van de partij koos hij eieren voor uw geld en liep gauw over naar CD&V, in ruil voor de derde plaats op de Europese lijst. Judas moest het nog stellen met dertig zilverlingen, maar de marktprijs voor verraad ligt tegenwoordig hoger.

Na het vertrek van deze farizeeër steeg Voor U in de Kaaimanpeiling, de enige betrouwbare, onmiddellijk naar 10 procent, en begonnen ze op het hoofdkwartier van het Vlaams Belang verwoed het programma van de PVDA te bestuderen, om te zien welke punten daarvan ze op een gouden schoteltje aan Raoul Hedebouw konden aanbieden. Het slimste wat je kan doen in de politiek is het programma van je tegenstander overnemen, die kan bezwaarlijk nee zeggen tegen zijn eigen strijdpunten.

Haalt Els Ampe de kiesdrempel? Daarvan hangt de levensvatbaarheid van de cordoncoalitie af. Stel maar eens dat ze effectief de 7 procent bereikt die ze zelf vooropstelt, dan wordt zij de kingmaker. Geen mens met gezond verstand gelooft dat dat kan, maar er was ook geen mens met gezond verstand die geloofde dat Lijst Dedecker één zetel zou halen: het werden er vijf in de Kamer, één in de Senaat, en twee jaar later één in het Europees Parlement. Er was ook geen mens met gezond verstand die geloofde dat Rossem één zetel zou halen: drie in de Kamer en één in de Senaat, waarvan dan nog één in de gevangenis. Zonder Jan Decorte van Rossem was er geen vierde staatshervorming geweest, en zouden we nu allemaal ongelukkig zijn.

Het kan geen toeval zijn dat Verlinden na zijn verraad aan Els Ampe zijn huis moet verkopen.

Als het Vlaams Belang, de PVDA en Voor U net iets te weinig hebben voor een meerderheid, zal niet veel overtuigingskracht nodig zijn om Jean-Marie Dedecker aan boord te hijsen. Minister van de Noordzee blijkt dan wel een federale bevoegdheid, toegevoegd aan Justitie, begrijpe wie kan, maar een Vlaams minister van de Kust is zeker mogelijk. Ze hebben een apart weerbericht, waarom dan geen minister? Nog tekort? Theo. Jean-Marie en Theo komen op voor de Kamer, maar als ze Vlaams minister worden, hebben ze ook in het Vlaams Parlement genoeg volgelingen, zeker na het uiteenvallen van de N-VA op 10 juni.

Indien alles volgens plan verloopt, mag Voor U binnenkort een paar ministers aanstellen. En zal er op de Europese lijst van CD&V ene op zijn kin kloppen. Dat hij wordt verkozen, is uitgesloten, maar Zelfbediening W. Beke heeft hem ongetwijfeld een lucratief Europees bijbaantje beloofd, bijvoorbeeld om de Afrikaanse belangen van katholieke Belgen en Hutu’s te verdedigen.

Helaas durft Zelfbediening W. Beke zijn woord wel eens te breken. Het kan geen toeval zijn dat Verlinden na zijn ontrouw aan Els Ampe zijn huis moet verkopen. En niemand wil het, hij moet er op zijn eigen Facebook-pagina mee leuren. Ziehier de troeven. Rustig in het groen tussen Leuven en Brussel. Fijn ruimtegevoel met veel lichtinval en privacy. Vier slaapkamers. Zes badkamers. Achttien grote spiegels verspreid over het huis. Tuin. Zonneterras. Ook voor zelfstandige of kangoeroewonen.