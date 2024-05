Kaaiman kiest keurig | In memoriam

Aangezien elk nadeel zijn voordeel hep, hep zelfs het Eurovisiesongfestival zijn voordeel: Andréke Vermeulen wordt vanonder het stof gehaald. Door de controverse over de deelname van Israël mocht hij deze keer zowaar in ‘De Afspraak’ aantreden. In dezelfde aflevering waarin ook Conner Rousseau weer het podium werd aangeboden, onder Walter Zinzen was het niet waar geweest.

Smartphonegebruik bij jongeren was het ideale onderwerp om de bevolking zachtjesaan weer vertrouwd te maken met de gevallen voorzitter, he’s back bitches. Maar mocht Israël in Malmö een liedje kwelen of niet? Andréke hield zich wat op de vlakte, zoals het hoort voor de objectieve waarnemer die hij altijd geweest is. Van Mia Doornaert mocht Israël niet alleen meedoen, maar moest het ook winnen: ‘Zo een schoon liedje.’

Telkens als een zanger of zangeres uit de sixties het loodje legt, zijn we blij. Niet alleen omdat dan gerede hoop rijst dat ze op hun tachtigste niet opnieuw gaan optreden, al kun je daar door artificiële intelligentie ook niet meer zeker van zijn, maar meer omdat Andréke dan opdraaft in zijn flexi-job als ‘chef in memoriam’ van de openbare omroep.

De jonge veulens van de VRT-nieuwsredactie komen graag zelf in beeld, met weidse gebaren duidend wat ‘hier achter mij’ gebeurd is, maar van veel historische kennis geven ze zelden blijk. En al helemaal niet als het over muziek gaat. ‘Ze kennen niet eens Kalinka’, riep Andréke verbolgen bij de dood van Kalinka, alsof hij net had vernomen dat een beginnende collega nooit van Napoleon had gehoord. ‘Bob Benny! Ik heb moeten uitleggen wie Bob Benny was, kun je dat geloven? Zesde op het Songfestival in Cannes, connais pas. 'Un peu de poivre, un peu de sel', dan denken ze dat je over een kookrubriek bezig bent.’

Het is het eeuwige probleem in de journalistiek: de jongeren weten niets van vroeger en de ouderen weten niets van nu. En wie tussen die twee in hangt, weet niets van beide. En allen zuchten ze: waren we maar verlost van die andere garde.

Door het gebrek aan dossierkennis bij de huidige lichting maakt Vermeulen dan maar zelf de post-mortemoverzichten als een coryfee uit de hoempa- en boempatijd zijn laatste lijntje heeft gesnoven. Om praktische redenen, stel je voor dat hij niet thuis is als Paul Anka sterft, hebben ze hem gevraagd die in memoriams op voorhand in te blikken. En dat doet hij bijzonder grondig, een werkwijze die zijn generatie reporters kenmerkte en bij de huidige ontbreekt. Er liggen al bijdragen klaar over studiogitaristen van The Hollies, backing vocals van Sue Thompson, tekstschrijvers van The Four Tops, visagisten van Elton John, roadies van Danny & the Juniors... Meer dan 16.000 in totaal. Als het nieuwe VRT-gebouw af is, hebben ze een extra colonne verhuiswagens nodig.