Kaaiman kiest keurig | Jef Fortuin

De Tijd levert de jongste tijd wel erg veel diensten aan de PVDA. Hopelijk vergeet de Raoul dat niet als hij na 9 juni aan de macht komt.

Er is ‘Kaaiman kiest keurig’, dat de lezer er tussen de regels slinks op wijst dat aan alternatieve staatsmodellen naast veel nadelen ook enkele voordelen verbonden zijn. En in onze vorige zaterdagkrant, uitgerekend in het weekend waarin de PVDA voor een uitzinnige massa haar verkiezingscongres hield, luidde de grote kop op de voorpagina: ‘Zeventig Belgische families hebben samen spaarpot van 23 miljard’.

Dat was een cadeau met een gigantische strik voor de speech van de Raoul, maar die liet het liggen, voorzichtig als hij is geworden na zijn wedervaren met Colruyt. Toen ging hij onder veel hoon en spot de mist in, omdat hij beweerde dat Colruyt maar 0,27 procent belasting had betaald op de bedrijfswinst. Dat bleek 25 procent te zijn. Heel wat minder dan wat u betaalt op uw bedrijfswinst als u geen bedrijf hebt maar gewoon loonslaaf bent, maar wel heel wat meer dan 0,27 procent. Die laatste ietwat gunstige aanslagvoet gold voor de Belgische topvennootschap van de hele groep, wat door de financieel directeur al jaren geleden in De Tijd omschreven werd als ‘fiscale optimalisatie’.

Ha, dat is iets anders, natuurlijk. Omdat ze op zijn studiedienst de vele fiscaal geoptimaliseerde Colruyt-dochters met elkaar hadden verward, moesten de tegenstanders van de Raoul, en die zijn er, de bal niet meer binnenkoppen, hij lag al in het net. Sindsdien is hij extra op zijn hoede, zeker als de naam Colruyt valt.

Jammer, want binnen in De Tijd stond de top 25 van de rijkste family offices in België, niet hetzelfde als de top 25 van de rijkste families. Family offices zijn maar een deel van ’s rijkemans fortuin, het zijn privé-investeringsfondsen. Alychlo van Marc Coucke is een bekend voorbeeld. In de plaats van bankiers of vermogensbeheerders met hun geld te laten gokken, gokken die rijken liever zelf, daar komt het op neer. Volgens Hans Crijns van de Vlerick Business School, die een speciale opleiding in het leven heeft geroepen, was het begrip family office tien jaar geleden niet bekend in België, maar is het nu ‘all over the place’. Dat was ons niet opgevallen, maar als het zo is, komt een top 25 van pas.

En welk office prijkt op de tweede plaats, na het onbereikbare van de clan-de Spoelberch? Dat van Jef Colruyt en familie. Naar schatting van onze collega Piet Depuydt, wiens eigen office de top 25 niet heeft gehaald, mag dat van Jef geschat worden op 2,3 miljard euro. En dat door in een klooster in Bali op een spijkermat te gaan zitten gorgelen om via innerlijke energie aan de zwaartekracht te ontstijgen. Wij hadden bij Knack een collega die dat ook probeerde, op de overloop van de bovenste verdieping. Nooit gelukt, wel twee polsen en een knie gebroken. Die kon zichzelf hypnotiseren, en liet dan zonder verdoving een tand trekken. Bij Knack zat van alles. Nog steeds.