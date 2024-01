Kaaiman kiest keurig | Judas

Bij de stichting van Voor U, een maand geleden, ging oprichtster Els Ampe voorzichtig uit van 7 procent van de stemmen in juni. Maar nu Peter Verlinden al na drie weken is overgelopen naar CD&V, mag ze op 10 procent mikken.

Zeker omdat Kim Geybels de rangen versterkt, en wie weet binnenkort Willy Vermeulen of Paul Marchal. En als, zoals hier eerder gesuggereerd, Voor U fuseert met Gwendolyn in Voor Ons, mag de cordoncoalitie van politieke paria’s stilaan op een ruime meerderheid rekenen. Is er al contact opgenomen met Dyab Abou Jahjah, want die heeft ook weer een nieuwe partij opgericht, mogelijk twee. En Dyab heeft al eens een kartel gevormd met de PVDA. Resist, herinnert u zich dat? Groot electoraal succes. Wat zou dat vandaag geven in Brussel? Els en Dyab zijn er razend populair, kunnen niet meer over straat lopen, Els toch niet, en PVDA/PTB is er volgens alle peilingen de grootste partij, groter dan de PS. De macht ligt daar voor het grijpen. Of het aan te raden is de macht te grijpen in een politieke, maatschappelijke en infrastructurele ruïne als Brussel, is een andere vraag.

Het zal Els Ampe wel steken dat Cindy Envy bij Peter Verlinden nog meer ongezonde lusten opwekt dan zij.

Het zal Ampe wel steken dat CD&V-voorzitster Cindy Envy bij Verlinden blijkbaar nog meer ongezonde lusten opwekt dan zij, maar dan moet ze ook maar oranje lingerie en netkousen kopen. Zelfs de domste zal begrijpen dat die Judas het voor het geld doet. Kreeg van Cindy de derde plaats op de Europese lijst. Dat kan Els ook al niet aanbieden, want ze heeft geen Europese lijst. ‘Een strijdplaats’, beweerde Verlinden niet zonder een tikje huichelarij, want hij weet best dat CD&V van een succes mag spreken als ze één Europese zetel haalt, laat staan drie, en die ene is voor de befaamde zelfbedieningszaak W. Beke. Over de echte drijfveer voor zijn verraad liet de overloper geen misverstand bestaan: ‘Ik kan mijn expertise misschien ten dienste stellen van de Europese christendemocraten.’ Dat zal al wel geregeld zijn met de selfservice uit Leopoldsburg.

Wilfried Martens

Bij de EVP zijn ze in de wolken, dat spreekt. Ze denken met weemoed terug aan de mooie tijd dat ze van Wilfried Martens mochten betalen voor de jarenlange vakantie van Johan Van Hecke, die in Zuid-Afrika het begrip potverteren een bredere invulling gaf. En nu de Europese Unie in oorlog is met de Houthi’s, is een Hutu in eigen rangen welgekomen. Hutu’s of Houthi’s, een groot verschil kan dat niet zijn. Over de Thoutsi’s in Jemen horen we niet veel, waarschijnlijk door de Houthi’s uitgemoord. Die Houthi’s zijn taaie brokken. Worden al vijf jaar onophoudelijk gebombardeerd door Saoedi-Arabië en nu ook door de Amerikanen en de Britten: niet klein te krijgen. Bezetten een almaar groter deel van hun land, houden miljoenen mensen onder de knoet en hebben de zeeroverij in ere hersteld. De Jack Sparrows van de Rode Zee, alles gefinancierd door Iran.