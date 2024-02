Kaaiman kiest keurig | Kies maar

Als Pa Back gelijk heeft, en er is een tijd geweest dat men deze premisse niet eens durfde te denken, ziet het er goed uit voor zijn partij op 9 juni. Zo Vooruit dat nog is, natuurlijk. Maar aangezien Baby Back voor zijn gênante lippendienst aan de nieuwe bazen beloond is met een lucratief zitje in het Europees Parlement, vermoeden wij van wel.

Pa Back beweerde in Het Laatste Nieuws dat wij allemaal racisten zijn, en dan is Vooruit de enige politieke beweging die deze zienswijze hardop durft te verkondigen. Het kadert in een lange socialistische traditie, met eerst figuren als Hendrik de Man, die de bezetting door de toch vrij racistische nazi’s een kans op vrede en sociale rechtvaardigheid noemde. Dan was er Lode Craeybeckx, die in café Den Engel riep dat de Duitsers te weinig Joodse parasieten hadden verbrand.

Daarna schitterden Pa Back zelf en zijn ghostwriter Johan Vande Lanotte door in een boek te klagen over zwarte migranten die van onze sociale zekerheid kwamen profiteren als meeuwen op een stort. Later was er Pushback John, die Afrikaanse vlotvluchtelingen met geweld terug de zee op wou jagen. En de jongste tijd barst het racistische discours de partijvoegen uit. De ene wordt daarbij naar de uitgang gepest, de andere krijgt luid applaus van een volledig congres en wordt gesmeekt een plaats op de kieslijst te willen innemen. Consequentie is minder een kenmerk van socialisten dan graaizucht.

Het volstond de naam Vlaams Blok te veranderen in Vlaams Plok en de dotatie bleef gewoon behouden.

Een belangrijke taak is weggelegd voor de Liga voor de Mensenrechten en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, tegenwoordig Unia geheten. Zij waren het die ervoor zorgden dat in 2004 drie vzw’s rond het Vlaams Blok veroordeeld werden wegens een schending van de antiracismewet. En toen werd dat niet afgedaan met een bezoekje aan de Kazerne Dossin en een sessie bij een gebedsgenezer.

Aan die veroordeling ging een complex juridisch gevecht van meer dan tien jaar vooraf, want eerst viel een drukpersmisdrijf onder assisen, en bovendien had een politieke partij geen rechtspersoonlijkheid waardoor ze niet kon worden vervolgd. Maar na enkele wetsaanpassingen ‘à la tête du client’ lukte het uiteindelijk toch. De drie vzw’s werden veroordeeld, en in het arrest werd ook het Vlaams Blok zelf racistisch genoemd, waardoor het zijn dotatie zou verliezen. Maar ons rechtssysteem is een voorbeeld voor de hele wereld: het volstond de naam Vlaams Blok te veranderen in Vlaams Plok en de dotatie bleef gewoon behouden. Probeer dat uit te leggen aan een gehoor in een Democratische Volksrepubliek en ze halen de fles discreet van de tafel, de westerling heeft kennelijk genoeg gedronken.