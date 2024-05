Kaaiman kiest keurig | Kooplust

Elke hond, met of zonder hoed op, blaft het na: op 9 juni draait het om koopkracht en migratie. Waar de hond dat haalt, moet u hem zelf vragen, denkelijk uit een peiling, maar het centrale thema is dus niet oorlog en niet klimaat, nochtans twee thema’s die zodanig centraal zouden moeten staan dat al de rest tegen de buitenwanden gedrukt wordt.

Hoe het migratieprobleem eenvoudig kan worden opgelost door het Democratische-Volksrepubliek-Korea-akkoord van Raoul Hedebouw hebben we al uitgelegd. Koopkracht is een moeilijker paar mouwen. Is die er nu op achteruitgegaan, zoals iedereen de visu kan vaststellen, of is ze erop vooruitgegaan, zoals daartoe gesubsidieerde onderzoeksgemeenschappen en Alexander De Croo beweren? Indien u dat wetenschappelijk zou willen uitgeklaard zien, luister dan vooral niet naar economen. Bezoek liever een waarzegger die het in de ingewanden van een kraai kan lezen. Dat zal misschien nog niet honderd procent juist zijn, maar in elk geval juister dan wat economen voorrekenen.

Nemen we de rapporten van twee instituten waarvan we niet zeker zijn dat ze het epitheton ‘eerbiedwaardig’ verdienen, maar die wel door u en mij als dusdanig worden betaald. Volgens de Nationale Bank ligt de koopkracht van de gemiddelde Belg 2,2 procent hoger dan in 2020. Volgens het Planbureau ligt de koopkracht van de gemiddelde Belg 4 procent hoger dan in 2020. Als het niet zo schrijnend was, je lachte je toch een breuk? In absolute cijfers scheelt dat miljarden euro’s. De Universiteit Gent beweert dan weer dat de koopkracht van de gemiddelde Belg 1,4 procent hoger is, maar zij vergelijken met 2019, wat blijkbaar een slecht jaar moet geweest zijn.

Er kan maar één berekeningswijze zijn om de koopkracht van de gemiddelde Belg te becijferen: de juiste.

Hoe is dat verschil te verklaren? De lezer van Kaaiman Kiest Keurig weet dat: omdat ze bij het Planbureau niet kunnen rekenen. Ze kunnen daar niet eens tellen, een conditio sine qua non om nadien te kunnen rekenen. Als Kaaiman het centrale thema voor de verkiezingen mocht bepalen, zou het de afschaffing van het Planbureau zijn. We laten hen zelf becijferen hoe groot die besparing is, en als we die dan met zes vermenigvuldigen hebben we een vrij accuraat beeld van de winst die een zo eenvoudige ingreep meteen oplevert. Vergeet niet dat we van de Europese Unie 45 miljard euro moeten ophoesten, die moeten ergens vandaan komen. En Vincent Van Peteghem heeft alvast geen idee, zo bleek pijnlijk in ‘De afspraak’. Dat zijn fameuze eenjarige staatsbon niets meer is dan de toepassing van het aloude Ponzi-oplichterssysteem hebben wij een tijd geleden al geschreven, en is intussen door de uitgave van een nieuwe bon bevestigd.

Sommige waarnemers, milder van geboorte, proberen de verschillende koopkrachtcijfers van de Nationale Bank en het Planbureau toe te schrijven aan een verschillende berekeningswijze. Ook daarvan val je toch omver? Er kan maar één berekeningswijze zijn om de koopkracht van de gemiddelde Belg te becijferen: de juiste. Wie die mag bepalen, moet het parlement desnoods maar beslissen. Zolang het Paul De Grauwe maar niet is. De gemiddelde Belg bestaat trouwens niet, en dus zijn koopkracht evenmin. Met gemiddelden moet je altijd uitkijken. Eén Marc Coucke en niemand heeft te klagen over het gemiddelde inkomen.