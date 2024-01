Kaaiman kiest keurig | Laagste prijs

Eén ding staat vast: na 9 juni mag Jef Colruyt het schudden. Met de technieken van zijn bio-energy shaking meditation die hij in Bali heeft geleerd. Gedaan met geen taksen te betalen op zijn hindoeïstische winsten. Het is niet omdat je roept de laagste prijzen te hanteren, dat dat ook geldt voor de heffingen die je moet afdragen.

In beperkte kring is een controverse ontstaan over de vraag of de Raoul gelijk had dat Colruyt maar 0,27 procent belastingen betaalt. Fiscale chicaneurs en een betweter van Trends beweerden: 25 procent. Voor de volledigheid: dat is de helft van wat de fiscus uit uw en onze zakken klopt. Maar Raoul heeft zich in zijn enthousiasme wat onzorgvuldig uitgedrukt, hij bedoelde vanzelfsprekend Colruyt Gestion, een van de vele telgen uit het onontwarbare kluwen van Colruyt-dochters en -moeders. Die telg betaalt in het groothertogdom gemiddeld niet eens 2 procent op zijn winsten, en als die naar België worden doorgesluisd is hier slechts 0,27 procent verschuldigd. Het is trouwens niet Raoul Hedebouw, maar Lars Bové die de fiscale trukendoos van Colruyt heeft blootgelegd, tien jaar geleden al in de LuxLeaks-reeks in De Tijd, toen nog geen krant met PVDA-sympathieën.