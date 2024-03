Kaaiman kiest keurig | Laberdie

Pa Back heeft gelijk, wie kan er ooit aan getwijfeld hebben: wij, van de foute generatie, hebben racisme en seksisme met de moedermelk mee gekregen. Vandaag is dat met de lgbtq-melk minder het geval.

Wat hebben ze ons niet allemaal voor verkeerds aangeleerd in de scholen? Over onze kolonies, bijvoorbeeld, en hun bevolking. Toen Kaaiman zijn studies lager onderwijs aanvatte, waren Congo en Ruanda-Urundi kort voordien onafhankelijk geworden, en waren Belgische kolonisten en hun kroost massaal teruggekeerd. Een van hen zat in onze klas en moest van de meester vertellen hoe het leven was geweest, bij de wilden. ‘Wij hadden een zwarte boy in huis’, vertelde die jongen argeloos. Om er, terwijl de hele klas verschrikt achteruitdeinsde, snel aan toe te voegen: ‘Maar een brave, hoor.’ Dat stelde ons slechts ten dele gerust. Wat voor clichés moesten wij niet opdreunen over Scandinavische zeevolkeren, nu allemaal onze vrienden in de NAVO.

Seksisme en het genot van ongezonde driften zijn ons dan weer heimelijk ingegoten, via zogezegd onschuldige kinderliedjes. ‘Ziet de boerinnekes.’ Of voor wie dat niet opzwepend genoeg vond: ‘Wel Annemarieke, waar gaat gij naartoe?’

Het was Gert Verhulst die de omerta daarover doorbrak, nota bene in De Tijd. Hoewel ze het niet expliciet hadden gezegd, vermoedde Gert dat de twee interviewers niet hoog opliepen met de inhoudelijke kwaliteit van zijn Samson- en Plop-repertoire. En dus koos hij voor de beste verdediging, de aanval, en vroeg of ze ‘Annemarieke’ bij De Tijd misschien wél een stichtend voorbeeld vonden. ‘’k Gane naar buiten, al bij de soldaten. Dat was dus een soldatenhoer, hè, uw Annemarieke’, riep Gert steeds bozer. ‘En hopsasa falala, zo te horen vond ze het nog plezant ook. Annemarieke, hebt gij er geen lief? Ik heb er niet één, ik heb er zeven. Proper, nee? Hygiënisch.’ Daarna besloten onze collega’s over te schakelen op vennootschapsclusters en vastgoedvermogens, dat was vertrouwder terrein.

Wijzelf hebben hier gewezen op 'De poppenstoet'. ‘Zwarte Piet marcheert van voor, zwarter dan een oude Moor.’ Dat moet eruit. En wat gezegd van: ‘Die kedelijn staat jou niks goe, kadee kadolleke keda. Ge hebt een lijf gelijk een koe, laberdie laberdaa, laberdonia.’ Bodyshaming van de grofste soort. Akkoord, het was maar tegen een Zwitserse boer, van wie fijngevoeligheid niet het meest in het oog springende kenmerk is, maar een kleine zal maar thuiskomen en zoiets tegen zijn mama zeggen: dat is moeke in therapie, en kleine geplaatst bij de paters pedofilianen.

Gelukkig wordt dergelijke praat niet langer getolereerd. Zelfs niet door de UCI. Die heeft Patrick Lefevere een voorwaardelijke boete van 21.000 euro opgelegd wegens vrouwonvriendelijke uitspraken van drie jaar geleden. Toen vergeleek hij de terugkeer van Sam Bennett naar Bora-Hansgrohe met een mishandelde vrouw die weerkeert naar haar gewelddadige echtgenoot. En verantwoordde hij het niet opstarten van een vrouwenteam met: ‘Ik ben het OCMW niet.’ De UCI eist dat Lefevere publiekelijk zijn verontschuldigingen aanbiedt, of de boete wordt effectief.