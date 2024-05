Kaaiman kiest keurig | Les Engagé(e)s

Er is in dit land één en slechts één nationale partij: de onze. Die mogelijk ook de uwe is geworden, wij doen ons best. Ecolo en Groen spelen wel dat ze één zijn, maar Groen bungelt er maar wat aan. Andere proberen krampachtig eerder doorgeknipte banden met hun taalkundige tegenvoeters te herstellen, wat niet meer is dan een doorzichtige wanhoopsdaad.

Vooruit is al letterlijk op een zolderkamertje bij de PS ingetrokken, van moetens door een lege partijkas, Johan Vande Lanotte heeft het daar niet voor niets 20 jaar voor het zeggen gehad. Georges-Louis Bouchez speurt koortsachtig naar echte Vlaamse liberalen, maar zoekt in de verkeerde partij. En uw leider heeft, met een aanstekelijk enthousiasme, zijn Nieuw-Waalse Alliantie voorgesteld. 'Het nieuwe Rex', lazen wij in een Franstalige krant.

En dan zijn er CD&V-voorzitster Cindy Envy en Maxime Prévot van Les Engagés die elkaar beter willen leren kennen, zoals kandidates in ‘Boer zkt Vrouw’ dat ook altijd schijnen te willen. Prévot is burgemeester van Namen en volgde aan het hoofd van de Franstalige christendemocraten Benoît Lutgen op. Die reed elke morgen in zijn auto, met zijn hondje naast zich op de passagierszetel, van Bastenaken naar Brussel, en ’s avonds terug. Prévot veranderde de naam cdH in Les Engagés, verbood elke verwijzing naar de christelijke geloofsleer, en klom in de peilingen langzaamaan uit het ravijn waarin zijn voorgangers de ooit machtige PSC hadden gestort. Prévot ziet er misschien een stil water uit, maar wie zijn grond wil vinden, zal diep moeten duiken. ‘Hij kickt op een speciaal soort vrouwen’, vertrouwde een vriend uit Namen ons toe, en de prille romance met Cindy Envy lijkt dat te bevestigen.

Om de electorale strategie van Cindy Envy te begrijpen wachten we het best tot analisten uitleggen waarom ze mislukt is.

Om de electorale strategie van Envy zelf te begrijpen wachten we het best tot analisten uitleggen waarom ze mislukt is. Dat mens toetert werkelijk om het even wat rond, geen touw aan vast te knopen. Eerst gaf ze de steden op, daar viel niets meer te rapen. Een goed vooruitzicht voor 13 oktober. In Antwerpen vond ze niet eens een lijsttrekker (Kris Peeters slaat een keertje over), in Gent rust haar hoop op Mieke Van Hecke, over Leuven en Kortrijk spreekt ze niet meer, en wie in Mechelen nog katholiek is, houdt dat stil of heeft meester Van Steenbrugge aan zijn been. Wellicht kan Brugge standhouden, nog enkele aanslagen op Dirk De fauw en het is binnen.

Cindy Envy vond dat alles niet zo erg: het platteland bleef rooms en daar ging de partij voluit op inzetten, om te beginnen voor de verkiezingen in juni. Sinds 2004 levert CD&V de Vlaamse minister van Landbouw, dus de boeren zouden dat dankbaar als ze zijn wel honoreren in het stemhokje. Maar nadat ze lijdzaam heeft toegekeken hoe de N-VA het stikstofdecreet door de strot van boer en tuinder ramde, lijkt ook het platteland als wingewest verloren. Zowel de N-VA als CD&V zijn de stemmen van de boeren kwijt aan het Vlaams Belang en de PVDA, en als Els Ampe één keer op een tractor klimt aan Voor U.