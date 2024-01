Kaaiman kiest keurig | Lomp

Er bestaan meningen van Caroline Gennez, en meningen over Caroline Gennez. Beginnen we met ‘van’. Wie tegen de Joden is, zoals de Duitsers, staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Wie voor de Joden is, zoals de Duitsers, staat ook aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Met andere woorden: wie Duitser is, staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis.

Daar is veel voor te zeggen. Wij denken meteen aan onze goede vriend en televisie-icoon Herman Van Molle, die meer dan wie ook ter wereld tegen de Duitsers was. Herman was bezeten van de Duitsers. Regende het, schuld van de Duitsers. Smaakte het eten niet, schuld van de Duitsers. Speelde Sporting Lokeren slecht, wat voorkwam, schuld van de Duitsers.

Als Herman voor een Europese verplaatsing van Sporting naar Polen moest, reed hij via Nederland, Denemarken, Zweden, Letland en Litouwen, om toch maar niet door Duitsland te moeten. Vliegen deed hij alleen als hij zeker was dat de piloot het Duitse luchtruim zou vermijden. Mochten de verenigde legermachten van Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk en Tsjechië beslissen Duitsland aan te vallen, iets wat Herman sterk adviseert, dan liggen gedetailleerde plannen daarvoor klaar in zijn bureau.

Pa Back noemde Caroline Gennez een lompe trien. Dat oordeel werd door velen onderschreven, vooral in haar eigen partij.

Bekijken we nu de meningen ‘over’ Caroline Gennez. Pa Back noemde haar een lompe trien. Dat oordeel werd door velen onderschreven, vooral in haar eigen partij. Door Frank Vandenbroucke, die van haar opzettelijk een verkeerd adres voor een formatiegesprek had gekregen, en als minister werd afgedankt op bevel van de schimmige adviseur Barteld Schutyser, partner van Koen Geens bij Eubelius. Door Erik De Bruyn, die het niet nam dat Gennez door Johan Vande Lanotte eigenmachtig in de voorzittersstoel was geposteerd.

Door stemmentrekker Peter Vanvelthoven, die de niet-verkozen Ingrid Lieten zijn ministerspost zag krijgen. Door Kathleen Van Brempt, die uit de Vlaamse regering werd gezwierd. Door Mia De Vits, die van de top van de Europese lijst was geknikkerd en voor het oog van de camera’s ei zo na met Gennez op de vuist ging. Er was de listige Kurt De Loor, die haar verdedigde met een dodelijke sneer: ‘Akkoord, Caroline heeft een stem als een ronkende kettingzaag. Maar de zanger van AC/DC heeft ook een stem als een ronkende kettingzaag, en over hem klaagt niemand.’

En als primus inter pares was er dus Pa Back, die op tv uitriep: ‘Ik sta mij nietsvermoedend in mijn badkamer te scheren, en dan moet ik via de radio van een wildvreemde vernemen dat de partij waarvan ik al vijftig jaar lid ben van naam is veranderd. Omdat hij pas dan bereid is een van onze postjes in te pikken.’ Die wildvreemde was Bert Anciaux, die nog vele jaren vele postjes van de socialisten heeft ingepikt. Hij eiste dat de SP.A van Socialistische Partij Anders zou worden omgedoopt in Socialisten en Progressieven Anders. En die lompe trien, dixit Pa Back, ging daarop in. Toen kreeg ze ook Freddy Willockx tegen en was het snel afgelopen. Baby Back werd voorzitter en gooide Gennez in de vergeetput.