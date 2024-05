Kaaiman kiest keurig | Meineed

Onze heilige tweedaagse, de Zoon naar boven en de Geest naar beneden, zit er weer op. Hoogtepunt was de feestelijke viering van Rerum novarum, waarbij ze er in de christelijke arbeidersbeweging niets beters op hadden gevonden dan de gouverneur van de Nationale Bank als gastspreker uit te nodigen. Daar houd je altijd een goed gevoel aan over.

Pierre Wunsch onderstreepte naar gewoonte in wat voor financiële en economische catastrofe ons land is beland. Komt dat door de rijken of door de armen? Daarover lopen de meningen uiteen. Feit is dat de instelling die Wunsch zelf leidt de komende vier jaar tot de tweede soort zal behoren, want ze zal naar eigen raming 6,1 miljard euro verlies maken en is virtueel bankroet. Dat is uiteraard geen beletsel om anderen de les te spellen.

Zouden ze bij de Nationale Bank de bankierseed al hebben afgelegd? Dat moet dan een speciaal moment geweest zijn. Frissen we de tekst even op: ‘Ik verbind mezelf ertoe om, bij de uitoefening van mijn beroepsactiviteiten, in alle omstandigheden eerlijk en integer, alsook vakbekwaam en professioneel te handelen, waarbij ik rekening houd met de belangen van de cliënten en de cliënten billijk behandel.’

Zo moeten alle bankfunctionarissen vanaf volgend jaar officieel liegen. Na de eed van Hippocrates die van Hippocritus. Waar ze moet worden afgelegd, en voor wie, wordt later beslist. Suggestie van Kaaiman: voor de beeltenis van de patroonheilige der bankiers. En dat is, u zult ons weer niet geloven, Sinterklaas! Die niet bestaat en een valsmunter is met zijn chocoladen euro’s, kan het symbolischer?

Sinterklaas heeft een zeer drukke baan, zeker voor iemand die de pensioengerechtigde leeftijd al een paar honderd jaar gepasseerd is. Naast pakjesbezorger, concurrent van Bol.com, is hij dus patroonheilige van bankiers, maar ook van schippers, scheepsbouwers, vissers, dakdekkers, graanhandelaars, parfumeurs, schilders, wijngrossiers, bakkers, scholieren, procureurs, deurwaarders, en pandjesbazen. Plus van onschuldig veroordeelden, schuldig veroordeelden, en schuldig niet-veroordeelden. Die laatsten zijn de advocaten.

Een bankier en een goochelaar doen met één vingerknip uw geld verdwijnen, een goochelaar geeft het meestal terug.

Met de bankierseed valt nog meer te lachen: ‘De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) zal toezien op de naleving van de eed.’ De FSMA zag eerder, toen ze CBFA heette, ook toe op de gezondheid van onze financiële instellingen. ‘Alles in orde’, luidde het in 2008. Twee weken later tuimelden onze grootste drie banken de afgrond in.

Geregeld krijgen wij mails met als hoofding: ‘Beste tips tegen bankfraude.’ Maar de allerbeste tip tegen bankfraude staat er niet bij: open geen bankrekening. Waren er niet de verzekeringsmaatschappijen, dan stonden banken op één in de hitlijst van grootste oplichters. Een bankier en een goochelaar doen met één vingerknip uw geld verdwijnen, een goochelaar geeft het meestal terug. Vandaar dat bankrovers meer sympathie opwekken dan bankdirecteurs. Helaas verdwijnt het mooie beroep van bankrover omdat de bankkantoren verdwijnen. Het hacken van rekeningen ligt meer in ieders bereik dan een raid in het midden van de stad, en brengt meer op, maar de charme van de stiel is niet dezelfde.