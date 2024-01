Kaaiman kiest keurig | Monsieur Soleil

Het wereldkampioenschap stoefen is begonnen. Elke dinsdag te volgen op Canvas. Het is niet dat Gilles De Coster in ‘Oorlogsreporters’ de belangrijkste vraag niet stelt, in de eerste aflevering alleen al 30 keer, maar op zijn ‘Is ’t echt?’ komt nooit het correcte antwoord.

Was er geen oorlog, Canvas bestond niet. Als dat geen argument voor vrede is. In het vooruitzicht van de Europese top over Oekraïne moeten ze eens een compilatie maken van wat politici en academici in de weken voor de Russische inval zoal hebben uitgekraamd in ‘Terzake’ en ‘De Afspraak’.

Wie de ster van dát programma wordt, staat vast: Karel De Gucht. Drie dagen voor de eerste Russische tanks de Donbas inrolden, beweerde hij met een natuurlijke autoriteit dat er géén invasie zou komen. De Russische president Vladimir Poetin zou worden tegengehouden door zijn entourage. En anders door de rijke oligarchen die hun roebels niet wilden kwijtspelen in een roekeloos avontuur. Zo hij toch Oekraïne binnentrok, zou hij wat meemaken. Want de VS en de EU speelden het heel slim, wist Karel, ze dreigden om dan geen gas en olie meer te kopen in Rusland, en dan was de Russische economie na een maand kapot. Poetin zou Oekraïne niet aanvallen, of hij was politiek dood.

Twee jaar later zou een minder verstandige kunnen denken dat Poetin politiek springlevend is en De Gucht politiek dood, maar dat komt door dat gebrek aan verstand. Had Karel ook niet voorspeld dat Hillary Clinton in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van Donald Trump zou winnen? En dat de Britten tegen de brexit zouden stemmen? Wie een gokje wil wagen op de paardenrennen van zaterdag: bel Berlare.

Er zal van de Oekraïense luchtafweer helemaal niets overschieten als ze binnenkort een paar Hwasong-18-raketten op hun dak krijgen.

Afgaande op onze media loopt in de EU geen grotere schurk rond dan Viktor Orbán, maar ook grote schurken verkondigen soms rake waarheden. Zo schreef de Hongaarse premier in een brief aan Europees president Charles Michel, toen hij nog niet wist dat die eieren voor uw geld ging kiezen, dat de EU-strategie in Oekraïne mislukt is. De vele wapens voor Kiev hebben niet tot winst op het terrein geleid, en de sancties hebben de Russische economie nauwelijks verstoord. Tienduizenden Oekraïners hebben het leven verloren, miljoenen hun have en goed, en alleen de tv-studio van president Volodymyr Zelensky staat nog overeind. De moedige Oekraïense soldaten hebben tot nu toe één aardappelveld van 30 are heroverd. De zogenaamde hulp van de VS en de EU is alleen de wapenfabrikanten ten goede gekomen.

Daar is weinig tegen in te brengen. En er staat de Oekraïners nog een lelijke verrassing te wachten. We lezen in het dagblad dat hun luchtafweer, geschonken door de EU en de VS, hooguit de helft van de Russische raketten en drones onschadelijk maakt. Er zal van die luchtafweer helemaal niets overschieten, en van hun land evenmin, als ze binnenkort een paar Noord-Koreaanse Hwasong-18-raketten op hun dak krijgen. De Russen zijn betrouwbare betalers, en vergoeden die moderne tuigen met geld, olie en gas, wat de gehele bevolking van de Democratische Volksrepubliek ten goede komt. Wat de EU en de VS aan de Oekraïners leveren kost ons fortuinen en brengt hen niets op. Heel slim gespeeld, we moeten Karel gelijk geven.