Kaaiman kiest keurig | Multatolu

Het gebeurt bijna nooit dat in De Tijd aandacht wordt besteed aan een gemiste strafschop, tenzij er een effect is op de beurs, maar in het licht van 9 juni is het zover. Vorige zondag toevallig gekeken naar Racing Genk - Club Brugge? Zag u de lachwekkende manier waarop Genk-spits Tolu Arokodare een penalty naast trapte? Alsof hij het met opzet deed. Houd dit in gedachten voor wanneer over een jaar of vijf weer een of ander gok- of omkoopschandaal aan het licht komt. Dan zegt iedereen: ‘Hoe is het mogelijk dat we dat niet gezien hebben.’

Arokodare had het geluk, als je het zo mag noemen, dat hij al tijdens de match een berg racistische verwijten over zich heen kreeg, zodat de verontwaardiging daarover groter was dan over de gemiste elfmeter. En hij mocht blij zijn met een brave ziel als Wouter Vrancken op de bank. Want één ding kunnen wij u garanderen: bij Aad de Mos was hij een minuut later vervangen. En kon hij met de bus naar huis, niet die van de ploeg, maar die van De Lijn.

Wij hebben De Mos na 14 minuten Stephen Keshi naar de kant weten halen. ‘De Kesh’ had geen open kans gemist, had ook geen tegendoelpunt op zijn geweten, maar had twee keer nagelaten te lopen waar Aad het had bevolen. Eraf, na een kwartier. En Keshi was zowel bij Anderlecht als bij het Nigeriaanse elftal een supervedette. Een trainer die zoiets vandaag doet, komt voor de rechter wegens schending van de antiracismewet. Maar van racisme kon je Aad niet betichten, want met Patrick Vervoort deed hij precies hetzelfde. En bij Vitesse verving hij al na zes (!) minuten Haim Megrelishvili, een Israëlische jood. Dat moet Michael Freilich en Mia Doornaert destijds ontgaan zijn.

Wie vindt dat politici een slag van de molen hebben, moet dringend voetbaltrainers bestuderen.

De Mos liet op een dag zijn eigen vrouw achter omdat ze een halve minuut te laat aan de spelersbus arriveerde. Kwam in de verte aangespurt, maar Aad, met het afgesproken uur in de hand, was onverbiddelijk en gebood de chauffeur: ‘Deuren toe en rijden.’ Wie vindt dat politici een slag van de molen hebben, moet dringend voetbaltrainers bestuderen. Georg Kessler liet bij Club Brugge vijf sets nagelnieuwe truitjes van Puma terug naar Duitsland sturen omdat hij vond dat de poema er in de verkeerde richting op gestikt was: hij moest naar binnen springen en niet naar buiten.

Op een blauw-witte maandag werd Hans Dorjee coach van AA Gent. Sprak voor een cruciale wedstrijd op Standard zijn kern moed in: ‘Jongens, maak jullie geen zorgen. Mij is vannacht in een droom een engel verschenen. En die heeft me verzekerd dat we straks vier keer scoren.’ Die openbaring kwam tot verbazing van zijn spelers effectief uit. Standard won met 8-4, zes goals van Marc Wilmots. Dat was in het seizoen 1992-1993, waarin de match Genk - Anderlecht herspeeld moest worden wegens een scheidsrechtelijke fout. Alles is al gebeurd, soms een klein tikje anders.